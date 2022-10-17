Ballon d'Or'un tüm kazananları: Hangi yıl, hangi futbolcu kazandı?

GOAL Türkiye|
Lionel Messi & Cristiano Ronaldo Ballon dOr GFXGetty Images
Ballon d'OrL. MessiŞampiyonlar LigiCristiano Ronaldo

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or'u bugüne dek kazanan futbolcuların listesi.

Ballon d'Or... France Football tarafından 1956 yılından bu yana yılın en iyi futbolcusuna verilen ödülün adı.

France Football, 2010 ve 2015 yılları arasında FIFA ile birlikte dağıttığı bu ödülü, 2016'dan itibaren bir kez daha sadece kendi bünyesinde vermeye başladı.

Bu ödülü en çok kazanan isim, 7 kezle Lionel Messi. Arjantinli yıldızı 5 ödülle Cristiano Ronaldo takip ediyor.

Peki futbolun en prestijli ödülü olarak görülen Ballon d'Or'u geçmişte kazanan tüm futbolcular kimler?

Yanıtı aşağıda...

BALLON D'OR'U KAZANANLARIN TAM LİSTESİ

KAZANANYIL
Lionel Messi2021

Lionel Messi

2019

Luka Modric2018
Cristiano Ronaldo2017
Cristiano Ronaldo2016
Lionel Messi (FIFA Balon d'Or)2015
Cristiano Ronaldo (FIFA Balon d'Or)2014
Cristiano Ronaldo (FIFA Balon d'Or)2013
Lionel Messi (FIFA Balon d'Or)2012
Lionel Messi (FIFA Balon d'Or)2011
Lionel Messi (FIFA Balon d'Or)2010
Lionel Messi2009
Cristiano Ronaldo2008
Kaká2007
Fabio Cannavaro2006
Ronaldinho2005
Andriy Shevchenko2004
Pavel Nedved2003
Ronaldo2002
Michael Owen2001
Luis Figo2000
Rivaldo1999
Zinedine Zidane1998
Ronaldo Nazario1997
Matthias Sammer1996
George Weah1995
Hristo Stoichkov1994
Roberto Baggio1993
Marco van Basten1992
Jean-Pierre Papin1991
Lothar Matthäus1990
Marco van Basten1989
Marco van Basten1988
Ruud Gullit1987
Igor Belanov1986
Michel Platini1985
Michel Platini1984
Michel Platini1983
Paolo Rossi1982
Karl-Heinz Rummenigge1981
Karl-Heinz Rummenigge1980
Kevin Keegan1979
Kevin Keegan1978
Allan Simonsen1977
Franz Beckenbauer1976
Oleg Blokhin1975
Johan Cruyff1974
Johan Cruyff1973
Franz Beckenbauer1972
Johan Cruyff1971
Gerd Müller1970
Gianni Rivera1969
George Best1968
Flórián Albert1967
Bobby Charlton1966
Eusébio1965
Denis Law1964
Lev Yashin1963
Josef Masopust1962
Omar Sívori1961
Luis Suárez1960
Alfredo di Stéfano1959
Raymond Kopa1958
Alfredo di Stéfano1957
Stanley Matthews1956