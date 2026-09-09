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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

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Ballon d'Or yarışından çıkarılması hakkında Raphinha: Tek bir dil konuşuyorum

Ballon d'Or
Raphinha
Barcelona - Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Şampiyonlar Ligi
Brezilya
İspanya
Hollanda

Brezilyalı yıldız, Barcelona'nın beş gollük galibiyetinde iki gol kaydetti

Barcelonalı yıldız Brezilyalı Raphinha, 2026 Ballon d'Or ödülü için belirlenen otuz kişilik aday listesi dışında bırakılması konusunda konuşmayı reddederken, Barça'nın Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord karşısında elde ettiği büyük galibiyeti övdü.

Barcelona, kıta turnuvasının lig aşamasındaki serüvenine, bu Çarşamba akşamı "Spotify Camp Nou" sahasında oynanan maçta 5-1'lik farklı bir galibiyetle başladı.

Raphinha, Katalan takımının beşli galibiyetinde iki gol kaydederek bu sezonun başından beri gösterdiği çıkışı teyit etti.

Barcelona'ya güven veren bir başlangıç

Raphinha, maçın ardından "Marca" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bence taraftarlarımızın önünde oynadığımızda kusursuz bir futbol ortaya koymalıyız. Taraftarların desteği her şeyi kolaylaştırıyor. Bu şekilde bir başlangıç bize büyük bir güven veriyor."

Şöyle devam etti: "Sezon çok uzun ve birçok iniş çıkıştan geçiyor. Bu şekilde bir başlangıç bize büyük güven veriyor. Fikrimiz bu çizgide devam etmek, gerileme dönemlerini en aza indirmek ve iyi maçlar ortaya koymaya devam etmek."

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Barcelona ile hedefleri hakkında ise Brezilyalı kanat oyuncusu yalnızca şunu söylemekle yetindi: "Bunun için çalışıyorum."

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Raphinha, Yamal'a ne dedi?

Raphinha, maç sırasında Lamine Yamal ile yaşadığı durum hakkında konuşarak şunları söyledi: "Onu zaten tanıyorum ve ne zaman maçın havasından biraz koptuğunu biliyorum, bu yüzden onu cesaretlendirmeye çalıştım ve gol atacağını söyledim."

Şunları ekledi: "Gerçekten de gol atmayı başardı ve buna ihtiyacı vardı. En önemlisi, takım arkadaşın için sevinmektir. Gol atamadığım birçok maç yaşadım, ama iyi bir maç ortaya koyduğumu biliyorsam, o maçtan mutlu ayrılırım."

Ballon d'Or hakkındaki tutumu

Raphinha, Ballon d'Or yarışının dışında bırakılması hakkında yorum yapmayı reddederek yalnızca takımına odaklandığını vurgulamakla yetindi ve şunları söyledi: "Bunun hakkında konuşmuyorum, sadece Barcelona hakkında konuşuyorum."

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