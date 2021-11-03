"Ballon d'Or'u Messi'nin kazanması komik olur"

Geçtiğimiz sezonu Barcelona formasıyla La Liga gol kralı olarak tamamlayan Lionel Messi, Arjantinle'de Copa America'yı kazanmasının ardından Ballon d'Or'un önemli favorilerinden biri olarak gösteriliyordu.

Ancak Bayern Münih'le kırılmadık rekor bırakmayan Robert Lewandowski de birçoğuna göre ödülün en büyük favorisi konumunda yer alıyor.

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Rio Ferdinand ve Peter Crouch da, büyük ödülü bu sene Lewandowski'nin kazanması gerektiğini düşünüyor.

Neler söylendi?

BT Sport'ta yorumculuk yapan Crouch ve Ferdinand: Ballon d'Or yarışını değerlendirdi. Liverpool'un eski golcüsü, Lewandowski'yi neden önde gördüğünü şöyle açıkladı:

"Dürüst olalım, tabii ki Messi'yi tartışamayız. Ancak bence bu sene ödülü Robert Lewandowski yerine o alırsa, bu oldukça komik bir durum olur."

"Özellikle bu yıl attığı golleri göz önüne aldığımızda... Ekim ayını bitirdik ve bu sezon daha şimdiden 22 gole ulaştı. Ben mayıs ayında bu sayılara ulaşamıyordum!"

"O çok, çok özel bir oyuncu. Ronaldo ve Messi her zaman bir kıstas noktası oldular, ancak bu yıl Lewandowski hak ediyor."

Ferdinand ise Lewandowski'yi şu cümlelerle öne çıkardı:

"Takvim yılını ele alırsak 38 maçta 50 golü var ve kimse buna yaklaşamadı. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica maçında da inanılmaz goller attı, her çeşit gol vuruşunu yapabiliyor ve buna bayılıyorum."

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