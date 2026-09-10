ABD Başkanı Donald Trump'ın 2026 Dünya Kupası sırasında yol açtığı tartışmaların ardından, aradan geçen haftalar sonra yeniden spor gündemine müdahale etti; ancak bu kez konu Amerikan profesyonel basketbol ligiydi.

Trump, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" nezdinde girişimde bulunarak, Amerikalı forvet Folarin Balogun'un Bosna-Hersek maçında aldığı kırmızı kart ve men cezasının gözden geçirilip iptal edilmesini ve Belçika maçında oynamasını sağladığını itiraf etti.

Öte yandan "Marca" gazetesi bugün perşembe günü, Donald Trump'ın, Teksas'ın Dallas kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti kongresi sırasında Luka Doncic'in Dallas Mavericks'ten Los Angeles Lakers'a transferi hakkında konuştuğunu bildirdi.

Donald Trump şunları söyledi: "Bu harika bir takım, Dallas Mavericks, umarım iyi olurlar... Size şunu söylemeliyim ki, Doncic transferini anlamıyorum. Basketbol hakkında ne bilirim ki? Bunun sporun en büyük transferi olarak tarihe geçmeyeceğini söylüyorum. Hatta sporun en kötü transferi olarak tarihe geçebilir."

ABD Başkanı, bu sezon İspanyol Santi Aldama ve Sergio de Larrea'nın forma giyeceği basketbol takımı Dallas Mavericks'e, "Doncic'in Lakers'a transferini yeniden gözden geçirmesi gerektiği" tavsiyesinde bulundu.

Spor yorumcusu rolüne bürünen Donald Trump ayrıca, "sporun tarihindeki en kötü transferin" Babe Ruth'u Boston Red Sox'tan New York Yankees'e gönderen transfer olduğunu vurguladı.

26 Aralık 1919'da Red Sox, Babe Ruth'u 100 bin dolar nakit (o dönem için rekor bir rakam) karşılığında doğrudan bir satış anlaşmasıyla Yankees'e gönderdi; anlaşmaya 300 bin dolarlık bir kredi de eşlik ediyordu.

Bu transfer, sonradan Bambino Laneti olarak bilinen şeyin başlangıcıydı (Yankees, hiçbir şampiyonluğa sahip olmamaktan, Ruth ile dünya şampiyonasında dört şampiyonluk kazanmaya geçti. Red Sox ise 86 yıl süren bir şampiyonluk kuraklığı yaşadı).

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Trump sözlerine şöyle devam etti: "Babe Ruth transferi en kötüsü olarak kalacak. Ama... Doncic transferi en kötüsü mü? Bu iyi değil. İyi miydi? Belki o transferi yeniden müzakere edebiliriz. Ben her zaman anlaşmaları yeniden müzakere ederim. Yeniden müzakere etmeliyiz. O transferi yeniden müzakere etmeliyiz. O transferi anlamıyorum."

Ve ekledi: "Bilirsiniz, anlaşılabilir anlaşmalar vardır. Ben anlaşmaları anlarım, ama o anlaşmayı özellikle anlamadım."

Bir kez daha Dallas Mavericks'in Doncic transferinden geri dönmesini önerdi.