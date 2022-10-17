Ballon d'Or ne zaman? Ballon d'Or 2022 ödül töreni hangi kanalda?

2021/2022 sezonundaki Avrupa'nın en iyilerini belirleyen Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, hangi kanalda?

Futbol bir takım çalışması olabilir ancak bireysel performansların sahada kazandırdıkları saymakla bitmez. Her yıl bir önceki sezonun en iyilerini ön plana çıkaran Ballon d'Or için yeni bir dönem daha geldi.

Futbolun prestijli bireysel ödülüne son yıllarda Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi damga vursa da bu yıl Ballon d'Or için farklı adaylar favori.

Peki 2022 Ballon d'Or ödül töreni ne zaman ve hangi kanalda? Favori adaylar hangi futbolcular? GOAL Türkiye ile göz atalım.

2022 Ballon d'Or ne zaman? Ballon d'Or hangi kanalda?

France Football tarafından düzenlenen organizasyon için adaylar Ağustos ayında açıklandı ve farklı ülkelerden seçilen gazeteciler oy verme işlemini tamamladı. 2022 Ballon d'Or ödül töreni, 17 Ekim 2022'de Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'de gerçekleşecek. Ballon d'Or, 17 Ekim Pazartesi 21.30'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

Ballon d'Or adayları kimler?

Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema bu sene Ballon d'Or ödülünü kazanmak için açık ara en favori isimlerden. Benzema, Real Madrid'in hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmasında kilit rol oynadı.

Ayrıca Barcelona'nın yeni transferi Robert Lewandowski, PSG yıldızı Kylian Mbappe ve Manchester City'nin yeni ismi Erling Haaland, Ballon d'Or sahnesinde bu sene parlama şansına sahip olan diğer favori isimler.

Sadio Mane ise 1995'te George Weah'ın kazanmasından bu yana Ballon d'Or kazanan ilk Afrika kökenli oyuncu olma ihtimalini elinde tutuyor.

Ballon d'Or oy verme süreci nasıl işliyor?

Ballon d'Or adayı 30 isimden oluşan ilk kısa liste, prestijli Fransız yayını olan France Football'un editör ekibi tarafından oluşturuluyor. 30 kişilik kısa listenin ardından, çeşitli ülkeleri temsil eden gazetecilerden oluşan bir jüri bir araya getirilerek, birincilik, ikincilik ve üçüncülük koltuğuna oturacak isimleri belirlemek için oy verme işlemine geçiliyor.

Ballon d'Or'u daha önce kimler kazandı?

Messi yedi galibiyetle Ballons d'Or'u en çok kazanan isim olurken rakibi Ronaldo onu beş ödül ile takip ediyor.

Arjantinli, Ballon d'Or'u en son geçtiğimiz yıl, ülkesi ile Copa America'da zafer yaşadıktan sonra kazandı. 2020'deki ödül töreni, pandemi nedeniyle ertelenmişti.