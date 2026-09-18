25 yıl önce işler ne başkaydı. 2001’de 21 yaşındaki Michael Owen, dünya futbolunun en prestijli ve en önemli bireysel ödülü olan Ballon d'Or’u kazandı. Forvet oyuncusu daha önce Liverpool ile UEFA Kupası’nı, FA Cup’ı ve İngiltere Lig Kupası’nı kazanmış, bu yolda da 24 gol atmıştı.

“Bunun ne olduğunu hiç bilmiyordum. O dönem basında da hiç gündem değildi” diye açıkladı Owen geçen yıl. O dönemde Reds’in teknik direktörü olan isimden başarısını telefonla öğrendiğini anlattı. “Gerard Houllier beni arayıp Ballon d'Or’u kazandığımı söylediğinde, ‘Bu da ne hocam?’ diye sordum.”

Demir gibi savunmak istemem ki özlediğim zamanlar bunlar. Ballon d'Or beni zaten hiçbir zaman pek heyecanlandırmadı ama elbette son yıllarda hem oyuncular nezdinde hem de kamuoyundaki algıda öneminin hissedilir şekilde artmış olması tamamen normal.

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Ballon d'Or öncesinde Lamine Yamal ve Kylian Mbappe: Tartışmalı öz övgü

Buna karşılık benim son derece utanç verici, uygunsuz ve kibirli bulduğum şey, 30 aday arasındaki muhtemel kazananların tartışmalı öz övgüsü. Buna bir de, oyuncularını göklere çıkarmak ya da rakiplerinden daha fazla hak ettiğini açıkça söylemek için hiçbir fırsatı kaçırmayan kulüplerinin adeta kampanya düzeyindeki desteği ekleniyor.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, 26 Ekim’de Londra’da düzenlenecek bu yılki törende ödülün favorilerinden biri olan öğrencisi Lamine Yamal için kısa süre önce “Neden onun için çabalamayalım ki?” diye sordu. Benim cevabım şu: Çünkü bunun alçakgönüllülükle ve örnek olma vasfıyla ilgisi yok. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki sayısız teknik adamın sürekli vurguladığı gibi, gerçek sahada ortaya çıkar ve kendi oyuncunu diğerlerinin üstüne koymak için kolayca görülebilen açıklamalara ihtiyaç yoktur. Ve çünkü düpedüz itici.

Daha 18 yaşındaki Yamal’ın çıkıp “Dürüst olmak gerekirse, bu yıl bu ödülü hak ettiğimi düşünüyorum; kazandıklarımdan dolayı” demesi tamamen saçma. Real Madridli Kylian Mbappe’nin kendisini “seçilmiş kişi” olarak tanımlaması ve “Geçen sezon benden daha iyi hiçbir oyuncu yoktu” demesi ise tam anlamıyla küstahça. Bir düşünsenize, futbol gibi takım sporlarının altyapısında biri kendisi hakkında böyle konuşsa.

Ballon d'Or: Son on kazanan

Yıl Kazanan 2025 Ousmane Dembele 2024 Rodri 2023 Lionel Messi 2022 Karim Benzema 2021 Lionel Messi 2020 verilmedi 2019 Lionel Messi 2018 Luka Modric 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi

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Ballon d'Or oylaması öncesi kampanyalar: Jose Mourinho kendini ele veriyor

Elbette ödül töreni öncesindeki bu hedefli kampanyalar artık yeni bir şey değil. Kollektifin önemi konusunda haklı olarak sürekli vurgu yapılan bir sporda, bu yıl belki biraz daha fazla teşhir edilen egoizm kazandılar. Ancak daha 2013’te bile Real, Cristiano Ronaldo için Lionel Messi ve Franck Ribery ile yarışında yoğun reklam yapmak amacıyla Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas ve Sergio Ramos’tan oluşan bir ekibi bir araya getirmişti. Ne yazık ki bence bunda da başarılı olmuştu.

İki yıl önce ise Eflatun-Beyazlılar, Paris yolculuğunu bir anda iptal edip töreni boykot ederek büyük bir skandala imza attı. Öncesinde kazananın Vinicius Junior değil, Rodri olacağı sızmıştı. Bunun üzerine şu açıklama yapıldı: “Eğer ödül kriterleri Vinicius’u kazanan ilan etmiyorsa, aynı kriterler Carvajal’ı kazanan ilan etmeliydi. Böyle olmadığına göre Ballon d'Or ve UEFA’nın Real Madrid’e saygı duymadığı açıktır. Ve Real Madrid, saygı görmediği yerde bulunmaz.”

Ve daha yakın zamanda, şu anki Real hocası Jose Mourinho’dan başkası Ballon d'Or’un arkasındaki tüm siyasi saçmalığı açık etti ve kendisini ele verdi. Portekizli teknik adam 2012’de şöyle diyordu: “Şampiyonluk kazanmadan, önemli bir şey başarmadan Ballon d'Or nasıl kazanılabilir? Bana Dünya Kupası’nı ya da Süper Kupa’yı söylemeyin; bunlar küçük şeyler. Bana büyük kupalardan söz edin.” Birkaç hafta önce ise şöyle dedi: “Bir oyuncuya sırf Şampiyonlar Ligi’ni ya da Dünya Kupası’nı kazandı diye Ballon d'Or veremezsiniz. Dünyanın en iyi oyuncusu iki, üç ya da dört kişi ve onların kim olduğunu, nerede olduklarını biliyoruz. Bu yaz bireysel olarak tarih yazanın kim olduğunu biliyoruz.”

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Ballon d'Or: Kendini gösterme ihtiyacı ve kibir ödüllendirilmemeli

Elbette Mbappe’nin de söylediği gibi Ballon d'Or’u kazanmak için “argümanları” var. Elbette bu kupanın peşinden koşmak, belki de böylesi sıra dışı oyuncular için bireysel bir hedef olabilir, hatta olmalıdır. Ancak takım arkadaşları olmadan bunu asla kazanamazlardı; bazıları kendileri kadar yetenekli olmasa bile.

Apaçık ukalalık, kendini gösterme ihtiyacı ve bu tür tavırlarla modern futbolun tabandan giderek daha da uzaklaşmasına katkı sunan, bıkkın profesyonellerin ve kulüplerin kibri ödüllendirilmemeli.

Burada son cümleyi yazmadan önce bir kez daha vurgulamak istiyorum: 2026’da Ballon d'Or’u kimin kazanacağı umurumda olamazdı. Ancak galibiyet için güçlü adaylardan Harry Kane’in, iddiaya göre, ödül öncesinde kendi lehine reklam yapmamayı bilinçli olarak tercih etmiş olması, tam da bu tür bir davranışın takdir edilmesini dilememi sağlıyor.

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