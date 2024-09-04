Ballon d'Or adayları belli oldu: Türk oyuncu da listede

- Ballon d'Or adayları açıklandı
- Hakan Çalhanoğlu adaylar arasında
- Listede 30 futbolcu var
NE OLDU? France Football'un düzenlediği Ballon d'Or ödüllerinde 2024 yılının adayları belli oldu. 30 futbolcunun yer aldığı listede Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da yer aldı.
BÜYÜK RESİM: Ballon d'Or 2024 adayları şu şekilde:
- Jude Bellingham
- Ruben Dias
- Phil Foden
- Fede Valverde
- Emi Martinez
- Erling Haaland
- Nico Williams
- Granit Xhaka
- Artem Dovbik
- Toni Kroos
- Vinicius Jr.
- Dani Olmo
- Florian Wirtz
- Martin Odegaard
- Mats Hummels
- Rodri
- Harry Kane
- Declan Rice
- Vitinha
- Cole Palmer
- Dani Carvajal
- Lamine Yamal
- Bukayo Saka
- Hakan çalhanoğlu
- William Saliba
- Kylian Mbappe
- Lautaro Martinez
- Ademola Lookman
- Antonio Rüdiger
- Alejandro Grimaldo
SIRADA NE VAR? Ballon d'Or 2024'te en iyiler ödüllerini 28 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek organizasyonla alacak.
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