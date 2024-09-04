Ballon d'Or adayları belli oldu: Türk oyuncu da listede

2024 Ballon d'Or adayları açıklanırken Hakan Çalhanoğlu da adaylar arasında yer aldı.

Ballon d'Or adayları açıklandı

Hakan Çalhanoğlu adaylar arasında

Listede 30 futbolcu var

NE OLDU? France Football'un düzenlediği Ballon d'Or ödüllerinde 2024 yılının adayları belli oldu. 30 futbolcunun yer aldığı listede Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da yer aldı.

BÜYÜK RESİM: Ballon d'Or 2024 adayları şu şekilde:

Jude Bellingham

Ruben Dias

Phil Foden

Fede Valverde

Emi Martinez

Erling Haaland

Nico Williams

Granit Xhaka

Artem Dovbik

Toni Kroos

Vinicius Jr.

Dani Olmo

Florian Wirtz

Martin Odegaard

Mats Hummels

Rodri

Harry Kane

Declan Rice

Vitinha

Cole Palmer

Dani Carvajal

Lamine Yamal

Bukayo Saka

Hakan çalhanoğlu

William Saliba

Kylian Mbappe

Lautaro Martinez

Ademola Lookman

Antonio Rüdiger

Alejandro Grimaldo

SIRADA NE VAR? Ballon d'Or 2024'te en iyiler ödüllerini 28 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek organizasyonla alacak.