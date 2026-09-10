Al-Nassr'ın Senegalli yıldızı Sadio Mane, isminin 2026 Ballon d'Or ödülüne aday olan futbolcular listesinde yer almasından duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi. Ancak aynı zamanda, özellikle Suudi Roshn Ligi müsabakalarından olmak üzere, üstün performanslar sergileyen ve listede yer almayı hak eden bazı oyuncuların da bulunduğunu vurgulamaya özen gösterdi.

"France Football" dergisi, 8 Eylül Salı günü Ballon d'Or ödülüne aday 30 futbolcunun listesini açıklamıştı. Listede Roshn Ligi'nden iki oyuncu yer aldı: Al-Nassr'ın lig şampiyonluğuna katkısının ardından Mane ve geçen sezon müsabakanın gol kralı ve Al-Qadsiah'ın yıldızı Julian Quinones.

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Mane, "Thmanyah" platformu üzerinden yaptığı açıklamalarda, ödüle aday gösterildiğini öğrendikten sonraki hislerini şöyle anlattı: "İnanılmaz bir his! Taraftarlara ve tabii ki gazetecilere teşekkür etmek istiyorum."

Mane, bazı isimlerin de yer alabileceğini kabul ederek şunları söyledi: "Listede yer alabilecek pek çok oyuncu olduğunu biliyorum, kesinlikle, özellikle Suudi Roshn Ligi'nden, ama oylar bu şekilde çıktı, bu yüzden bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

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Senegalli kanat oyuncusu, sadece Ballon d'Or yarışına girmiş olmasının, elde ettiklerini yeterli görmesine yol açmayacağını vurgulayarak, gelişmeye devam etme isteğinin altını çizdi ve şöyle dedi: "İlerlemeye devam etmeye ve tabii ki gitgide daha iyi olmaya çalışacağım."

Mane'nin açıklamaları, ödüle aday gösterilmesinin ardından oynadığı ilk maçın sonrasında geldi. Bu maçta Al-Nassr'ı Abha karşısında 2-1'lik galibiyete taşıdı. Bu karşılaşmayı, özellikle önceki hafta Al-Ittihad karşısında aynı skorla alınan ve takımın sezon içindeki ilk mağlubiyeti olan yenilginin ardından son derece önemli olarak nitelendirdi.

Mane, Abha karşısında alınan galibiyetin Al-Nassr'dan beklenen cevap olduğunu belirterek, ikinci yarıda top kaybı ve isabetsiz paslar gibi bazı hataların yapıldığını kabul etmekle birlikte, üç puanı almanın en önemli hedef olduğunu vurguladı.

Yorgunluğun, yüksek sıcaklıkların ve maçların art arda gelmesinin, karşılaşmanın bazı bölümlerinde oyuncuların konsantrasyonunu etkilediğine dikkat çeken Mane, takımın daha iyi bir performans sergilemesine olanak tanıyacak kaliteye sahip olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki maçlarda bu hataları önlemek için çalışmanın devam edeceğini belirtti.