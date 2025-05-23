Ballon d'Or 2025'i kazanacak futbolcuyu yapay zeka açıkladı

Yapay zeka prestijli bireysel ödülün kazananı açıklarken 2025 Ballon d'Or sahibini Eylül ayında bulacak.

Ballon d'Or kazananı merakla bekleniyor

Yapay zeka bir tahminde bulundu Kazanan

Eylül ayında belli olacak

NE OLDU? 2025 Ballon d'Or ödülleri Eylül ayında düzenlenecek törenle belirlenecek. 22 Eylül'de Paris'te yapılacak tören öncesi yapay zeka, ödülü kazanacak futbolcuyu tahmin etti.

BÜYÜK RESİM: Yapay zekaya göre Ballon d'Or 2025'in sahibi PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Ousmane Dembele olacak. Yapay zeka ikinci sıraya ise Barcelona'nın yıldızı Raphinha'yı koydu. Üçüncü sırada bir başka Barcelonalı Lamine Yamal yer alırken yapay zekanın tahmininin dördüncü sırasında Mohamed Salah var. Kylian Mbappe ise sıralamada beşinci sırada yer alıyor.

Erling Haaland altıncı, Pedri yedinci sırada yer alırken Lautaro Martinez sekizinci, Robert Lewandowski dokuzuncu ve Harry Kane onuncu oldu.

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SIRADA NE VAR? 69. kez düzenlenecek olan Ballon d'Or, France Football'un organizatörlüğünde 2 Eylül 2025 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Théâtre du Châtelet salonunda gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl Ballon d'Or'un sahibi Manchester City’nin yıldızı Rodri olmuştu.