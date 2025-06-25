Ballack'tan Leroy Sane hakkında Galatasaraylıları çıldırtacak sözler!

Alman efsane Ballack, Leroy Sane hakkında Galatasaraylıları kızdıracak şekilde konuştu.

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, Bayern ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na gitti ve Benfica'ya 1-0 yenildikleri maçta sahada yer aldı. Benfica gruptan lider çıkarken, Bayern Münih ise ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükseldi.

Sane, 90 dakika sahada kalırken iki kez kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonları gole çeviremedi. Maçın ardından Alman basını Leroy Sane'yi eleştirdi.

Ballack'tan Sane eleştirisi

Maçın ardından Almanya'nın efsane isimlerinden Michael Ballack oyuncu hakkında DAZN'a konuştu. Ballack, Galatasaray'a transfer olan Leroy Sane hakkında şunları söyledi:

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"Oyununun büyük bir eksikliği hâlâ devam ediyor. O, harika yeteneklere sahip, çok özel bir futbolcu. Ama son adımı atamadı. Bayern Münih’te de olmadı.

"Tıpkı zamanında Pep Guardiola’nın onu bırakmasına neden olan Manchester City’de olduğu gibi. Bayern onu o dönem büyük bir memnuniyetle aldı, çünkü sahip olduğu dev yetenek nedeniyle.

"Zaten her teknik direktör, böyle bir oyuncuyu geliştirip bir üst seviyeye taşıyabileceğine inanır, bu çok doğal.

'Muazzam bir yeteneği var ama...'

"Muazzam bir yeteneği var ama onu dünya çapında en üst seviyeye taşıyacak şeyler hâlâ eksik: Konsantrasyon, duruş, ciddiyet. Bu tür pozisyonları sorumlulukla değerlendirme yetisi.

İki, üç kez harika şekilde kaleciyle karşı karşıya bırakıldı ama takımına yardımcı olacak golü atamadı. Gençler belki biraz süre alabilirdi ya da böyle bir sahnede onların ne kadar ilerlediğini görebilirdik.

Ama burada bile mesela Sané’nin maçı tamamlamasına anlam veremiyorum."