Milan'ın eski yıldızı Alexandre Pato, İtalyan kulübünün Real Madrid'in yıldızlarından biriyle anlaşma sağlamak için yürüttüğü girişimlerin niteliğini açıkladı.

Yaz transfer döneminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte, Milan'ın son tarihten önce büyük bir oyuncuyu kadrosuna katma transferini tamamlamaya çalıştığı yönünde söylentiler yayılmıştı.

O dönemde Real Madrid oyuncusu Endrick, Rossoneri'ye katılması muhtemel isimlerden biriydi, ancak sonunda bir anlaşmaya varılamadı.

Santiago Bernabeu'da forma şansının az olacağı endişeleri arasında, 20 yaşındaki forvetin kiralanması imkânsız değildi. Bu endişeler, sezonun 8 maçının ardından şu ana kadar yalnızca 4 dakika forma giymesiyle doğrulanmış oldu.

Alexandre Pato, Trento şehrindeki Spor Festivali'nde konuşurken Rossoneri'yle geçirdiği kariyerini hatırladı ve La Gazzetta dello Sport gazetesine verdiği röportajda Endrick hakkında da bazı sözler söyledi.

Pato, genç oyuncunun yeni bir kulüp bulmasının daha iyi olacağını belirtirken, aynı zamanda Cardinale'nin yaz döneminde onunla anlaşmaya çalıştığını vurguladı.

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Endrick hakkında sorulduğunda şöyle konuştu: "Bence bir değişime ihtiyacı var, Real Madrid'de kendisine bir yer bulmak kolay değil. Bu konuda ne düşündüğünü bilmiyorum, ancak kararı her zaman menajerlerine bırakamaz. Bence başka bir kulüp bulması gerekiyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Cardinale'nin onu Milan'a katmaya çalıştığını biliyorum, ancak başaramadı. O her zaman Milan'ın çıkarını düşünüyor. Birkaç gün önce Kopenhag'da biraz konuştuk. Milan'a çok önem veriyor ve kulüp için elinden gelenin en iyisini yapacak."

Inter'le rekabetin zorluğu karşısında Milan için dileklerine ilişkin ise şunları söyledi: "Benim için Inter ve Milan her zaman şampiyonluk adaylarının arasında yer alır. Scudetto yarışında Napoli'yi de takip ediyorum çünkü iyi bir takıma sahipler... Şimdi Inter'den bu kadar konuşmak yeter! (gülüyor) Milan'ın en kısa sürede Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasını diliyorum."

Teknik direktör Ruben Amorim'in hücum anlayışına hayranlığını dile getirerek şöyle konuştu: "Şimdi herkes ondan Milan'ı Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmesini, belki de ligi kazanmasını bekliyor. Yine de, yeni geldiği için ona biraz zaman tanımak adil olur; İtalya Ligi'nin zorluklarını anlaması için. Ancak içimde Amorim'in bu yıl iyi bir performans sergileyeceği ve taraftarları mutlu edeceği hissi var."