Barcelona'nın kanat oyuncusu Alejandro Balde, Katalan kulübüyle geleceğine ilişkin durumunu, mevcut yaz transfer döneminde ayrılık olasılığı etrafında ortaya çıkan tartışmalar gölgesinde netleştirdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Balde'nin takımda kalma ve mevkisi için mücadele etme isteğini Barcelona'ya bildirdiğini açıkladı; oyuncunun Camp Nou'da devam etme niyetinin net olduğunu ve son dönemde ayrılık fikrini kabullenmeye başladığına dair yayılan söylentilerin aksine olduğunu vurguladı.

Romano, X hesabı üzerinden, kulübün oyuncuyu satma olasılığını araştırmasının ardından kararın artık Barcelona'nın elinde olduğunu, mevcut senaryonun büyük kulüplerden birinden devasa bir teklif gelmedikçe transfer döneminin kapanmasından önce değişmeyeceğini belirtti.



İspanyol kanat oyuncusunun geleceği son günlerde hızlı gelişmelere sahne oldu; menajeri Jorge Mendes müzakerelere dahil olurken, başta Manchester United olmak üzere Premier Lig kulüplerinin de ilgisi söz konusuydu.

Manchester United, temsilcisi Luke Shaw'a sol bek mevkisinde bir rakip arayan İngiliz kulübünün Barcelona temsilcileriyle iletişime geçerek transferin şartlarını sormasının ardından, Balde'nin hizmetleriyle ilgilenen kulüplerden biri olarak öne çıkıyor.

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Barça teknik direktörü Hansi Flick, Balde'nin durumu hakkında konuşmuş; oyuncunun büyük kaliteye sahip olduğunu, ancak mevkisi için mücadele edebileceğine inandığından emin olmak istediğini vurgulamış ve yüzde 100 bağlı oyunculara ihtiyacı olduğunun altını çizmişti.

Flick ayrıca son dönemde oyuncuyla konuştuğunu ve ondan durumunu düşünmesini istediğini açıklamıştı.

Balde'nin Barcelona ile sözleşmesi, kulübün Eylül 2023'te sözleşmesini yenilemesinin ardından 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor ve 1 milyar euro değerinde devasa bir serbest bırakma bedeli içeriyor.

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