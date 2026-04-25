Mika Godts, Cumartesi akşamı Rat Verlegh Stadyumu'nda etkileyici bir performans sergiledi. Ajax'ın yıldız oyuncusu, devre arasına az kala NAC Breda'ya karşı nadir görülen güzellikte bir golle skoru 0-2'ye getirdi.

Godts'un golü uzun süre konuşulacak. Hızlı bir kontra atakta Wout Weghorst'un derin pasıyla kaleci ile dört NAC oyuncusunu muhteşem bir şekilde geçerek kaleciyi de çalımladı ve topu boş kaleye soğukkanlılıkla gönderdi: 0-2.

ESPN yorumcusu Sjors Blaauw hemen dikkat çekici bir karşılaştırma yaptı. 2004 yılında, yine Ajax formasıyla NAC Breda'ya karşı Zlatan Ibrahimovic'in attığı efsanevi solo golüne atıfta bulundu.

"Bu gerçekten Godts'tan bir şaheser," dedi muhabir. "Öpülesi güzellikte bir gol!"

Godts, ilk golde de önemli bir rol oynamıştı. Oyunu iyi okudu ve topu Oscar Gloukh'a hazır bir şekilde sundu; Gloukh da 0-1'i attı. Böylece Belçikalı oyuncu, maçın erken dakikalarında damgasını vurdu.







