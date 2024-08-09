Bakın Cristiano Ronaldo futbolu bırakan dostu Pepe'ye nasıl veda etti?

Deneyimli savunmacı Pepe, 41 yaşında futbola veda ederken yakın dostu Cristiano Ronaldo duygusal bir paylaşım yaptı.

Eski Beşiktaşlı futbol kariyerini noktaladı

Cristiano Ronaldo'dan duygusal veda

Pepe'ye duyduğu saygıyı anlattı

NE OLDU? Beşiktaş'ın eski savunmacısı Pepe, 23 yıllık futbol kariyerini noktaladı ve 41 yaşında emekli olduğunu duyurdu. Kariyerinde Porto, Real Madrid ve Beşiktaş gibi takımlarda forma terleten savunmacı, dört farklı kulüpte 742 maça çıktı. Portekiz Milli Takımı'nda ise 141 kez görev aldı. Son olarak Portekiz ile EURO 2024 çeyrek finalinde Fransa'ya karşı mücadele vermişti.

NE SÖYLENDİ? Pepe'nin emeklilik kararının ardından Real Madrid'de birlikte forma giydiği Portekizli dostu Cristiano Ronaldo bir paylaşımda bulundu ve kramponlarını asan savunmacıya şu duygusal sözlerle veda etti: "Senin benim için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez dostum. Sahada elde edebileceğimiz tüm başarıları kazandık. Ancak sana duyduğum saygı ve dostluğumuz tüm başarılardan büyük. Sen eşsizsin kardeşim. Her şey için teşekkürler."

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez ve Porto da futbolu bırakan Pepe için paylaşımda bulundu. Roberto Martinez şunları söyledi:

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"Sevgili Pepe, bugün senin ve ailen için çok özel bir gün, aynı zamanda Portekiz futbolu için de. Sana en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Öncelikle tebrikler. Başarılarla dolu kariyerin için. İkincisi sana teşekkür ederim. Milli takımda yaptıkların, herkese örnek olan Avrupa Şampiyonluğunda yaptıkların için. Gelecek nesillere güzel bir örnek bıraktın."