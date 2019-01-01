Bafetimbi Gomis'in menajeri, oyuncunun transferi hakkında konuştu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Mendy, Bafetimbi Gomis'in 'ye transfer olacağı dedikoduları üzerine açıklamalarda bulundu.

Mendy, Gomis'in 'ye dönmesinin mümkün olmadığını dile getirdi ve şöyle devam etti:

"Gomis'in Türkiye'ye dönme olasılığı yok. Ben bu süreçte ne ile ne de Fenerbahçe'yle görüştüm. Gomis, Al Hilal'de mutlu ve ayrılmayacak. Türkiye'ye dönüşü imkânsız."

Gomis geçen sezon Galatasaray formasıyla 33 lig maçında 29 gol atarak gol krallığına ulaşmış ve şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

33 yaşındaki golcü oyuncunun yeni takımında mutlu olduğunu belirten Mendy, "Gomis, Galatasaray'da çok güzel günler geçirdi ve tabii ki kulübü çok seviyor; desteğini sürdürüyor. Fakat şu anda yeni bir kulübü var ve geriye dönüş söz konusu değil. Ayrıca bize Türkiye'den herhangi bir kulüpten görüşme talebi de gelmedi. Gelecek sezon da Al Hilal takımının formasını giyecek. Bir sorun yok ve yeni takımında mutlu." açıklamalarını yaptı.