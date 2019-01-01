Badou Ndiaye adım adım Fenerbahçe'ye

Sarı lacivertli ekip, Garry Rodrigues'den sonra Galatasaray'ın bir başka eski oyuncusunu daha kadrosuna katmak üzere.

, transfer çalışmalarına son hız devam ediyor. Garry Rodrigues'i İstanbul'a getiren sarı lacivertliler, Badou Ndiaye için de girişimlerinde sona yaklaştı.

Menajer William D'Avila'nın Fenerbahçe'ye önerdiği Senegalli oyuncu için teknik direktör Ersun Yanal da olumlu rapor verdi.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, yönetim ve teknik heyet son bir görüşme daha gerçekleştirecek.

Bu toplantıdan çıkacak sonuca göre transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

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Senegalli orta sahanın bonservisi İngiltere'nin Stoke City kulübünde bulunuyor.

Badou Ndiaye, geçtiğimiz sezon formasıyla çıktığı 23 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti.