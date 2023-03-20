- Kai, Manchester United altyapısında
- Aileden miras kalan bir gol yeteneği var
- Bu yeteneğiyle koleksiyonuna bir kupa daha ekledi
NE OLDU? Manchester United tarihinin en çok gol atan oyuncusu Wayne Rooney'nin oğlu Kai, U13 Ulusal Kupası Kuzey finalinde başrol oynadı. 2-0'lık galibiyette gol kaydeden Kai, Kırmızı Şeytanların Manchester City'ye karşı kazanmasına yardım etti.
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BÜYÜK RESİM: Kai Rooney'nin geçen sezon 56 gol atıp 28 asist yaparak Manchester United U12'de gol rekoru kırdığı söyleniyor. Old Trafford'daki kariyerinde 559 maçta 253 gol kaydeden babası Wayne Rooney'nin izinden gidiyor.