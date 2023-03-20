Manchester United efsanesi Wayne Rooney'nin oğlu Kai, attığı golle Kırmızı Şeytanların Manchester City'ye karşı zafer kazanmasında başrol oynadı.

Kai, Manchester United altyapısında

Aileden miras kalan bir gol yeteneği var

Bu yeteneğiyle koleksiyonuna bir kupa daha ekledi

NE OLDU? Manchester United tarihinin en çok gol atan oyuncusu Wayne Rooney'nin oğlu Kai, U13 Ulusal Kupası Kuzey finalinde başrol oynadı. 2-0'lık galibiyette gol kaydeden Kai, Kırmızı Şeytanların Manchester City'ye karşı kazanmasına yardım etti.

Instagram

Instagram

BÜYÜK RESİM: Kai Rooney'nin geçen sezon 56 gol atıp 28 asist yaparak Manchester United U12'de gol rekoru kırdığı söyleniyor. Old Trafford'daki kariyerinde 559 maçta 253 gol kaydeden babası Wayne Rooney'nin izinden gidiyor.