Babası sürpriz bir açıklama yaptı: El-Hamdan, "Nصر" uğruna "Avrupa"yı reddetti!

Suudi Al-Nassr takımının forveti Abdullah Al-Hamdan'ın babası Abdulrahman Al-Hamdan, oğlunun "Al-Alamy"ya transfer olmadan önce Avrupa kulüplerinden birçok profesyonel teklif aldığını açıkladı ve oyuncunun dışardan gelen ilgiye rağmen Suudi Ligi'nde yeni bir deneyim yaşamayı tercih ettiğini vurguladı.

Al-Nassr, geçtiğimiz kış transfer döneminin son saatlerinde Hamdan'ı bedelsiz transfer ederek kadrosunu Suudi Arabistan'ın en önde gelen forvetlerinden biriyle güçlendirmeyi başarmıştı.

Oyuncunun babası, "Al-Riyadiah" gazetesine yaptığı açıklamada, Al-Hamdan'ın geleceğini belirlemeden önce birden fazla seçeneği olduğunu belirtti ve bazı tekliflerin büyük isimlere sahip Avrupa kulüplerinden geldiğini vurguladı.

O, "Abdullah, Al-Nassr ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı, ancak bundan önce tanınmış Avrupa kulüplerinden teklifler aldı. Bunların arasında bir İspanyol kulübü ve daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir kulüp de vardı, ancak şu anda bunların isimlerini açıklamamayı tercih ediyorum" dedi.

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Oğlunun, hem Al-Shabab hem de Al-Hilal'da geçirdiği çeşitli dönemlerde yeteneklerini kanıtladığını ekleyen baba, oyuncunun uygun fırsatı yakaladığında her zaman iz bırakabildiğini belirtti.

Al-Hamdan'ın Al-Hilal'daki döneminin, takım içindeki güçlü rekabete rağmen bir dizi şampiyonluğa katkıda bulunduğunu vurgulayan baba, oyuncunun varlığını sürdürdüğünü ve her oynadığında takıma katkı sağladığını açıkladı.

Ayrıca, Al-Nassr'daki başlangıcını da överek, "Al-Alamy" ile geçirdiği ilk sezonunda lig şampiyonluğuna ulaşmasının, oyuncunun değerini ve çeşitli koşullarda uyum sağlama ve başarıya ulaşma yeteneğini yansıttığını belirtti.

El-Hamdan, Al-Nassr formasıyla çeşitli turnuvalarda 20 maça çıktı ve bu maçlarda 5 gol attı, 3 asist yaptı.