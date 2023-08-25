Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva, kariyerinin bir noktasında ülkesine dönmeye niyetli...

NE OLDU? Bernardo Silva, kendisini 2026 yılına kadar Etihad'da tutacak üç yıllık bir sözleşme imzalayarak City'ye transfer olduktan sonra geleceği hakkındaki spekülasyonlara son verdi.

Portekizli yıldız, yaz boyunca Premier Lig'den ayrılmasıyla bağlantılıydı ve babası Paulo, Paris Saint-Germain, Barcelona ve bir Suudi Arabistan kulübünün somut ilgisinin olduğunu ortaya çıkardı.

Ancak Silva'nın City'de kalma tercihi, 2022-23 sezonundaki tarihi başarılardan sonra daha fazla kupa kazanmak için İngiltere'de kalmaya karar verdi.

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NE DEDİLER: Paulo, Portekiz merkezli A Bola kanalına yaptığı açıklamada, "Aslında Haziran ayında Suudi Arabistan'dan bir teklif ve satın alma niyeti vardı" dedi ve ekledi:

"PSG'nin teklifi ve iradesiyle de çok güçlü bir yakınlaşma vardı. Her yıl Bernardo'yu kadrosuna isteyen Barcelona'nın da sürekli bir ilgisi vardı. Tabii ki, Bernardo'nun aynı zamanda takımda kalma arzusu da vardı. Her şeyi düşündük ve kararımızı City'de kalmaktan yana verdik."

BÜYÜK RESİM: Silva'nın emekli olmadan önce çocukluk kulübü Benfica'da oynamak istediğine dair haberler de vardı. City ile sözleşmesi sona erdiğinde 32 yaşında olacak ve babası gelecekte böyle bir transferin şekillenmesinin "güçlü bir olasılık" olduğunu kabul etti.

"Açıkçası Bernardo bir Benfica taraftarı ve Benfica'ya dönmek istiyor. Üç yıl sonra mı? Bana öyle geliyor ki City'de bir yıl daha sözleşme uzatma kararı 32 yaşına geldiğinde Benfica'ya gitmesiyle alakalı değil. Bu bir ihtimal olabilir ve gerçekleşmesi mümkün olan bir olasılık..."

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SIRADA NE VAR? Silva'nın 2026 sonrası geleceğinden ziyade, onun şimdilik önceliği City'nin Pazar günü Premier Lig'de Sheffield United'a karşı oynayacağı bir sonraki maç olacak.