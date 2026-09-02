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Rian Rosendaal

Çeviri:

Babadi, PSV’de çıkmaza girdikten sonra bir çıkış yolu buldu

Transfers
PSV Eindhoven

PSV'den ayrılan Isaac Babadi'nin yeni adresi belli oldu. Eindhoven ekibinin çarşamba günü internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Sparta Rotterdam'da forma giyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Kısa basın açıklamasında, "PSV, Babadi'ye Sparta'da çok başarı diliyor" denildi. Genç orta saha oyuncusunun PSV ile sözleşmesi 2027/28 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. 

21 yaşındaki orta saha, Philips Stadyumu'nda fazla forma şansı bulamadı. Bu nedenle Babadi'nin PSV'den ayrılmasına izin verildi. Voetbal International, salı günü hem Fortuna Sittard'ın hem de Sparta'nın oyuncuyla ilgilendiğini, oyuncunun yeni durağının ise son olarak adı geçen kulüp olduğunu yazmıştı.

Babadi'nin transferiyle ilgili Sparta'nın internet sitesine konuşan teknik direktör Gerard Nijkamp, "Isaac ile birlikte Sparta'ya çok yönlü bir oyuncu kazandırdık. Isaac hem orta sahada hem de kanatlarda görev yapabiliyor, ancak maçlarının çoğunu '10 numara' olarak oynadı" ifadelerini kullandı.

Nijkamp, "Ara pasları, driplingleri ve oyun görüşüyle Isaac, Sparta kadrosuna kalite ve yaratıcılık katıyor. Isaac'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak aramızda görmekten mutluyuz ve bu sezon birlikte yoğun şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz" sözleriyle Babadi'nin bu sezon takıma katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Ajax
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PSV Eindhoven
PSV

Babadi, şu ana kadar kulübün A takımıyla 35 resmi maça çıktı. Bu maçlarda üç gol ve bir asist üretti.  

Ancak şu anda Peter Bosz'un planlarında çok az yer buluyor. Hatta daha da ötesi, PSV A takımı adına son maçına geçen yıl mayıs ayında çıktı.  

Babadi'nin geçen sezon Royal Antwerp FC'ye kiralanmış olması da bunda etkili oldu. Oyuncu söz konusu kulüpte 21 resmi maça çıktı.

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