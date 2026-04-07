Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’i kendi sahasında yenerek uzun süredir devam eden bir şanssızlığı sona erdirdi.

Bavyera ekibi, kıta kupasının çeyrek final ilk maçında bu salı akşamı “Santiago Bernabeu”da oynanan karşılaşmada ev sahibi Real Madrid’i 2-1 yenerek değerli ve nadir bir galibiyetle döndü.

Belirleyici rövanş maçı gelecek hafta “Allianz Arena”da oynanacak.

Bayern Münih, Real Madrid’e karşı Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini 9 maç sonra aldı; bu süreçte kralî ekip 7 kez kazandı, iki maç ise berabere bitti.

Alman takımının İspanyol rakibi karşısındaki son galibiyeti Nisan 2012’ye dayanıyor; o zaman da 2-1 kazanmıştı.

Bayern Münih ayrıca “Santiago Bernabeu”daki uğursuzluğunu da kırdı; bu statta 1 Mayıs 2001’den, yani 25 yıl önce 1-0 kazandığı maçtan bu yana ilk kez galip geldi.