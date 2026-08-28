Azzedine Ounahi, Ajax ile görüşmeler için Amsterdam’a gidiyor

Santi Aouna'nın haberine göre Azzedine Ounahi, Ajax ile görüşmeler yapmak için Amsterdam'a uçtu. Ancak bu, orta sahanın kesin olarak Amsterdam'a geleceği anlamına gelmiyor.

Ajax ile Ounahi hakkındaki iddialar tüm yaz boyunca gündemdeydi. Ajax Teknik Direktörü Míchel'in Faslı orta sahayı Amsterdam'a getirmeyi çok istediği belirtiliyor.

Míchel, Ounahi'yi Girona'da birlikte geçirdikleri dönemden iyi tanıyor. 55 kez milli olan oyuncu, İspanyol teknik adamın yönetiminde bir sezon forma giydi.

Ancak orta saha, Ajax'ın büyük ihtiyaç duyduğu bir ‘6 numara’ değil. Amsterdam ekibinde orta sahadan başka oyuncular da ayrılabilir.

Dolayısıyla Ounahi şu anda Jordi Cruijff ile kişisel görüşmeler yapmak için Amsterdam'da, ancak Aouna'ya göre bunun da çok fazla anlamı yok. Yarışta başka kulüpler de var.

Ounahi'nin bonservis bedelinin ne kadar olacağı bilinmiyor. Transfermarkt'a göre değeri 18 milyon euro.