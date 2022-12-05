Azpilicueta Barcelona'dan gelen teklifi neden reddettiğini açıkladı
Chelsea'nin İspanya Milli Takımı ile Katar'da da boy gösteren deneyimli savunma oyuncusu Cesar Azpilicueta, yaz transfer döneminde adının sıklıkla anıldığı Barcelona'ya neden transfer olmadığını açıkladı. 33 yaşındaki oyuncu takımdan bedelsiz olarak ayrılmaya hazırlanırken, Chelsea'nin yeni sahiplerinin kendisini takımda tutmak istediğini belirtti.
Azpilicueta ne söyledi?
"Chelsea'deki kontratım nedeniyle bir sezonda 30'dan az maç oynasaydım zaten her sezon serbest kalacaktım ancak böyle bir durumla hiç karşılaşmadım.
Kulübün satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni yetkililer takımda kalmamı istediler ve bende bu teklifi kabul ettim.
Londra benim evim. Çocuklarım İngilizce'yi İspanyolca'dan daha iyi konuşuyor. Xavi'nin verdiğim bu karar nedeniyle bana kırıldığını sanmıyorum ve beni anladığına inanıyorum.
Her şey oldukça açıktı"
Bu sezon Chelsea formasıyla Premier Lig'de 11 maça çıkan Azpilicueta, Dünya Kupası'nda ise iki maçta İspanya'nın formasını giydi. Daha önce Osasuna'da da oynayan Azpilicueta, Avrupa'daki ilk deneyimi Marsilya'da yaşamış ve 2012-2013 sezonunda daha sonrasında aralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun da olduğu çok sayıda başarı kazanacağı Chelsea'ye transfer olmuştu.
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