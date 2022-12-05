Azpilicueta Barcelona'dan gelen teklifi neden reddettiğini açıkladı

Chelsea'nin İspanya Milli Takımı ile Katar'da da boy gösteren deneyimli savunma oyuncusu Cesar Azpilicueta, yaz transfer döneminde adının sıklıkla anıldığı Barcelona'ya neden transfer olmadığını açıkladı. 33 yaşındaki oyuncu takımdan bedelsiz olarak ayrılmaya hazırlanırken, Chelsea'nin yeni sahiplerinin kendisini takımda tutmak istediğini belirtti.

"Chelsea'deki kontratım nedeniyle bir sezonda 30'dan az maç oynasaydım zaten her sezon serbest kalacaktım ancak böyle bir durumla hiç karşılaşmadım.

Kulübün satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni yetkililer takımda kalmamı istediler ve bende bu teklifi kabul ettim.

Londra benim evim. Çocuklarım İngilizce'yi İspanyolca'dan daha iyi konuşuyor. Xavi'nin verdiğim bu karar nedeniyle bana kırıldığını sanmıyorum ve beni anladığına inanıyorum.

Her şey oldukça açıktı"