Fenerbahçe için başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Mourinho vaadini verince Avrupa'da manşetleri süsledi.

Sarı-Lacivertli ekipte yeniden başkanlığını açıklayan eski başkanlardan Aziz Yıldırım, verdiği Mourinho vaadiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yıldırım, yaptığı açıklamada Mourinho'yla yüz yüze görüştüğünü ve başkan seçilmesi halinde Portekizli menajeri takımın başına geçireceğini açıkladı.

Görüşmeler sürüyor

Portekizli menajere, 'Senin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de sana ihtiyacı var' diyen Yıldırım Mourinho'nun menajeriyle görüşmelerin sürdüğünün de altını çizdi.

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Bu sözlerin ardından Aziz Yıldırım'ın Mourinho açıklaması Avrupa'da manşetleri süsledi.

İşte Avrupa'da Mourinho yankıları:

The Sun: "Jose Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı"

Football Italia: "Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho"

AS: "Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir"

Tutto Mercato: "Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı"

Record: "Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti"

A Bola: "Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın"