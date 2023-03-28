Aziz Yıldırım, "Gençlik ve Spor Bakanı" olarak geri mi dönüyor? Fenerbahçe'nin eski başkanı ilk kez konuştu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Millet İttifakı hükümetinde gençlik ve spor bakanı olacağına dair kulislerde dönen iddialara yanıt verdi.

Türkiye'deki seçimler yaklaşıyor

Aziz Yıldırım'ın adı bakanlık göreviyle anıldı

Fenerbahçe'nin eski başkanından yanıt gecikmedi

NE OLDU? 14 Mayıs'ta düzenlenecek olan 2023 Türkiye Genel Seçimleri yaklaşırken Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İYİ Parti Spor Sorumlusu eski milletvekili Vedat Bayram'ın adını gündeme taşımasının ardından Aziz Yıldırım'ın Millet İttifakı hükümetinde Gençlik ve Spor Bakanı olacağı iddia edildi.

NE SÖYLENDİ? Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı olacağına dair iddialara çevresi aracılığıyla yanıt verdi. Cumhuriyet'in haberine göre, Aziz Yıldırım’ın yakın çevresi, "Aziz Bey'in siyasete girmek ve bakanlık gibi bir düşüncesi yok" diyerek söylentileri yalanladı.

DAHA FAZLASI: Ayrıca bu iddia CHP'ye yakın kaynaklarca, "Şu an seçim kazanma telaşındayken bakanlık için isim ortaya atmak hoş değil" şeklinde yalanlandı.