Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ile "barışma" ihtimaline tepki: 6 yıl sonra ilk kez kongrede

Aziz Yıldırım altı yıl sonra ilk kez Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılırken Ali Koç ile barışma iddialarına tepki gösterdi.

Aziz Yıldırım 6 yıl sonra kongrede

Büyük ilgiyle karşılandı

"Barıştırma" sözlerine tepki gösterdi

NE OLDU? Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra ilk defa Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısına katıldı. Tekneyle alan gelen Yıldırım'ın yanında, eski yöneticileri de yer aldı. Büyük ilgiyle karşılanan Yıldırım, oyunu kullanmak için üyelik kartını aldıktan sonra oy kullanma işlemine geçti.

BÜYÜK RESİM: Basının yoğun ilgisi eşliğinde oyunu kullanan Aziz Yıldırım, daha sonra başkan adaylarından Nihat Tokat ile ayak üstü kısa süreli bir konuşma gerçekleştirdi. Eski başkan Yıldırım, Nihat Tokat'a, seçim sürecinde Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı barıştıracağı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi. Aziz Yıldırım, "Benim adıma orada burada barıştıracağım gibi konuşmayın" ifadesini kullandı.

DAHA FAZLASI: Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya başkan olduğu 2018 yılından beri ilk kez katılan Yıldırım, oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

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