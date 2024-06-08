Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti: "Canlı yayına çıkacağız"

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini kabul etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün yaptığı canlı yayına çıkma teklifine başkan adayı Aziz Yıldırım'dan cevap geldi. Aziz Yıldırım, canlı yayına çıkmayı kabul etti.

"Bu akşam canlı yayına çıkacağız"

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sayın Başkan Ali Koç’u aradım. Kendisinin seçeceği bir ulusal kanalda, baş başa, moderatörsüz bir şekilde kendisiyle konuşabileceğimizi ilettim. Kendisinin seçeceği ulusal bir kanalda bu akşam canlı yayına çıkacağız."

Aziz Yıldırım'ın bugün genel kuruldan ayrılması çok tartışılmıştı. Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurul'dan neden ayrıldığını şu şekilde açıkladı: Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divanın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi. Ayrılmasam çok büyük olaylar olacaktı."