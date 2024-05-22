Aziz Yıldırım: "5 milyon da ben vereyim Beşiktaş, Mourinho'yu alsın"

Teknik direktör adayının Jose Mourinho olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, Portekizliyle görüştüklerini söyleyen Beşiktaş yönetimini yalanladı.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Teknik direktör adayı Mourinho'ydu

Beşiktaş da Mourinho ile görüştüğünü söylüyor

NE OLDU? Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüştüğünü ve başkan seçilmesi halinde Portekizlinin sarı-lacivertli kulübe geleceğini söylemişti. Ancak Beşiktaşlı yöneticiler de Jose Mourinho ile görüştüklerini açıkladı. Bunun üzerine Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Aziz Yıldırım şunları söyledi: "Beşiktaş, Jose Mourinho için '7 milyon euro'ya anlaştık' diyormuş. Üstüne 5 daha vereyim, 12'ye anlaşsınlar. Yalan konuşuyorlar. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya çalışıyorlar. Yakışmıyor Beşiktaş'a. Yanlış yapıyorlar. Çok şey söylerim ayıp olur. Buradan Sayın Hasan Arat'a söyleyeyim. Bu tip şeylerden vazgeçsinler. 7 milyon euro'ya geliyorsa, biz çekilelim. Bıraksınlar bu işleri. Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Birbirimize saygılı olacağız. Jose Mourinho, 'Reklam çekimi için İstanbul'a geldiğimde, Beşiktaş'tan 2 kişi otele geldi. Onlarla sohbet ettik' dedi. 'Öyle bir görüşmemiz olmadı' dedi. Konu budur."

NE OLMUŞTU? Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel önümüzdeki sezon teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüştüklerini açıklamıştı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Portekizli, 19 Nisan'da THY'nin yeni reklam filmi için İstanbul'a geldi. Bunu haber alan Beşiktaş yönetimi, Fernando Santos'a da aracılık eden menajer Jorge Mendes'in vasıtasıyla bir görüşme ayarladı. Taraflar geçen ay Beşiktaş'ın stadının yanında yer alan otelde buluştu. İkinci başkan Yücel ile beraberindeki yöneticiler Onur Göçmez ve Burak Aslan'ın hazır bulunduğu toplantıda ünlü çalıştırıcıya takımın durumu, transfer bütçesi ve gelecek planları üzerine bilgiler verildi.