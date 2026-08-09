AZ’ye 17,5 milyon euroluk teklif geldi

Troy Parrott için yarış kızışmış gibi görünüyor. Daily Mail'e göre West Ham United, AZ'ye yaklaşık 17,5 milyon euro tutarında bir teklif sundu.

İngiliz kulübü, bununla Alkmaar ekibini satışa ikna etmeyi umuyor ancak bu ihtimal düşük görünüyor. Algemeen Dagblad daha önce teknik direktör Niels van Duinen'in transfer rekoru hedeflediğini yazmıştı: masaya 30 milyon euro konulması gerekecek.

West Ham'ın bu konuda ne ölçüde ileri gitmeye hazır olduğu bilinmiyor. Daily Mail, İngiliz küme düşen ekibinin gerekirse teklifini 20 milyon euronun üzerine çıkarabileceğini öne sürüyor. Transfermarkt'a göre Parrott'un güncel değeri 25 milyon euro.

Bu durum, Parrott'un İngiliz kulüpleri için sahip olduğu ‘homegrown status’ ile doğrudan bağlantılı. Bu sayede İrlandalı forvet, West Ham gibi kadrosunda 21 yaşına gelmeden önce aynı ülkedeki bir kulüpte en az üç yıl yetişmiş en az sekiz oyuncu bulundurmak zorunda olan kulüpler için cazip hale geliyor.

İngiltere'den gelen haberlere göre West Ham'ın Parrott yarışındaki tek ciddi rakibi FC Porto. Ancak teknik direktör Francesco Farioli'nin ekibi henüz resmi bir teklifte bulunmadı.

Parrott, ayrılma isteğini uzun zaman önce AZ yönetimine net şekilde iletti ancak buna rağmen her zaman elinden gelenin en iyisini vermeyi sürdüreceğini vurguluyor. Forvet oyuncusu kısa süre önce De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, “Teknik direktörle (Leeroy Echteld, ed.) çok iyi bir ilişkimiz olduğu için son dönemimde de değer katmak istiyorum. Kısa süre önce oturup güzel bir konuşma yaptık” dedi.

Parrott, “Teknik direktör, bu sezon onun için işi yapması gereken oyuncuları seçtiğini söyledi” diyerek mevcut ilk 11 tercihinin Mexx Meerdink'ten yana olmasını son derece doğal buluyor. “Çocuklara elimden geldiğince yardımcı olmayı önemli buluyorum. Bu kulüp benim için inanılmaz derecede çok şey yaptı. Teknik direktöre, ‘Burada olduğum sürece senin ve çocukların yanında olacağım’ dedim.”