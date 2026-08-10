AZ, Troy Parrott için yapılan ilk teklifi kararlı bir şekilde geri çevirdi

Voetbal International'ın haberine göre AZ, West Ham United'ın Troy Parrott için yaptığı ilk teklifi kesin bir dille geri çevirdi. Algemeen Dagblad'ın geçen hafta sonu aktardığına göre Alkmaar temsilcisi 30 milyon avro talep ediyor.

Küme düşen West Ham, bu bonservis beklentisine henüz yeterince yaklaşamadı. Kulüp, yaklaşık 18 ila 20 milyon avroluk bir teklif sundu.

Önümüzdeki günlerde bu farkın kapanma ihtimali yüksek. Özellikle de Parrott, West Ham'ın açık ara bir numaralı önceliği olduğu için.

Ancak Londra kulübü, oyuncunun imzasına talip olan tek kulüp değil. VI'ye göre RB Leipzig geçen hafta Parrott'un durumu hakkında bilgi almak için telefon açtı.

Buna karşın Parrott, The Hammers ile şimdiden anlaşmaya vardı. Forvet artık kulüplerin bonservis bedelinde uzlaşmasını bekliyor.

Parrott, ayrılma isteğini AZ yönetimine uzun süre önce net biçimde iletti, ancak buna rağmen her zaman elinden gelenin en iyisini vermeye devam edeceğini vurguluyor. Golcü oyuncu kısa süre önce De Telegraaf'a yaptığı açıklamada, “Teknik direktörle (Leeroy Echteld, ed.) aramız çok iyi olduğu için, son dönemimde de katkı sağlamak istiyorum. Kısa süre önce oturup güzel bir konuşma yaptık” dedi.

Parrott, “Teknik direktör, bu sezon onun için işi götürmesi gereken oyuncuları tercih etti” sözleriyle mevcut ilk 11'de Mexx Meerdink'in yer almasını son derece doğal karşıladığını belirtti. “Çocuklara elimden geldiğince yardım etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kulüp benim için gerçekten çok şey yaptı. Teknik direktöre, ‘Burada olduğum sürece senin ve çocukların yanında olacağım’ dedim.”