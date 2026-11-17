Chelsea'nin genç yıldızı Estevao, bu sezon Stamford Bridge'de düzenli forma şansı bulamamasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını kabul etti. Brezilyalı genç oyuncu kısa süre önce millî takımda ritmini bulsa da Avrupa devlerinin ilgisi sürerken kulüp geleceği gündemdeki yerini koruyor.

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Brezilyalı genç yetenek Stamford Bridge'de hayal kırıklığı yaşıyor

19 yaşındaki genç yıldız, Xabi Alonso yönetiminde bu sezona kesintili bir başlangıç yaptı. Batı Londra'ya gelişi büyük beklenti yaratsa da Estevao, bu sezon Premier League'de yalnızca bir kez ilk 11'de başladı. Bu tek ilk 11 fırsatını 31 Ekim'de Manchester United'a karşı aldı ve 2-0'lık galibiyette dikkat çekti. Ancak çoğunlukla kısa sürelerle yetinmek zorunda kaldı ya da maçları tamamen yedek kulübesinde geçirdi. Son olarak Liverpool'a karşı penaltı atışlarıyla kaybedilen Carabao Cup maçının kadrosuna alınmaması, takımdaki mevcut rolüne ilişkin tartışmaları artırdı.

Alonso daha önce kanat oyuncusunun gelişimi ve takımdaki konumuna dair endişeleri yatıştırmaya çalışmış, maç takvimi yoğunlaştıkça genç oyuncuya fırsat geleceğini kamuoyu önünde söylemişti. Ancak haberler, eski Palmeiras oyuncusunun Chelsea'deki sınırlı rolünden giderek daha fazla hayal kırıklığı duyduğuna işaret etmeyi sürdürüyor.

Stadium of Light'ta Sunderland'e karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 1-0'lık mağlubiyette yalnızca ikinci yarıda oyuna girebilen genç oyuncu, millî maç arasını yeteneklerini göstermek için değerlendirdi. Brezilya'nın Güneydoğu Asya'da Singapur'u 7-0 yendiği maçta bir gol ve iki asist kaydetti.

Estevao Brezilya'da parladı, Ancelotti'ye övgüler yağdırdı

Stamford Bridge'deki taktiksel kısıtlamalardan uzakta, ülkesini temsil ederken Estevao daha canlı bir görüntü verdi. National Stadium'daki etkili performansının ardından kanat oyuncusu, Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin kendisine sağladığı psikolojik destekten açıkça söz etti. Basın mensuplarına konuşan hücum oyuncusu, Brezilya'daki rolüyle İngiltere'deki mevcut durumu arasındaki belirgin farka dikkat çekti. “Hazırlık maçlarında süre aldığım için çok mutluyum,” sözlerini ESPN Brasil'e söyledi.

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Genç oyuncunun sözleri, millî takımda sahip olduğu sorumluluğun benzerini Premier League'de de üstlenmek istediğine işaret ediyor. Estevao, beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya'nın çevresindeki tartışmalara rağmen takımın kendi gelişimine odaklandığını vurguladı. “Kendimizi, neleri daha iyi yapabileceğimizi düşünüyoruz… Stadyum dolu olsun ya da olmasın, gelişebilmek için üzerimize düşeni yapmayı düşünüyoruz,” diye ekledi.

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Chelsea'de aldığı süre önemli bir mesele olsa da kanat oyuncusunun uzun vadeli geleceği de mercek altında. Son dönemdeki transfer iddialarında Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain'in, forma şansı bulamaması nedeniyle geleceğini değerlendirdiği bildirilen Brezilyalı oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Singapur maçının ardından bu söylentiler sorulduğunda Estevao kesin bir yanıt vermek yerine şakacı bir karşılık verdi. SportsCenter Brasil'e göre hücum oyuncusu yalnızca gülümseyip “Görüşürüz arkadaşlar,” dedikten sonra karma alandan ayrıldı ve Ligue 1'e olası transferiyle ilgili diğer soruları yanıtsız bıraktı.

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Chelsea'nin bu cumartesi Leeds United'ı ağırlayacağı kritik maç öncesinde odak yeniden lig mücadelesine dönüyor. Alonso'nun önündeki zorluk, dünyanın en heyecan verici genç yeteneklerinden birinin beklentilerini yönetirken Premier League tablosunda yükselebilecek dengeli bir takım oluşturmak olacak.