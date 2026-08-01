Peer Koopmeiners, Club Brugge’e transferi unutmak zorunda kalabilir. Gazeteci Mounir Boualin’e göre Belçika’nın önde gelen kulübü, AZ’nin tutumundan rahatsız ve bu nedenle alternatiflere yönelme ihtimali yüksek.

De Telegraaf, cumartesi günü AZ’nin Koopmeiners için en fazla 17 milyon euro istediğini yazdı. Bu rakam Club Brugge için fazla yüksek bulunduğu için iki kulüp arasındaki görüşmeler tıkandı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı mayıs ayı başında VfB Stuttgart ve Bologna ile anılmış, kısa süre önce de Club Brugge ile gündeme gelmişti. Ancak De Telegraaf’a göre Belçika devi şimdi rotasını West Ham United’ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Freddie Potts’a çevirdi.

Boualin, AZ ile sözleşme uzatmanın bir anda çok daha gerçekçi hale geldiğini düşünüyor. Koopmeiners’in şu anda Alkmaar’da 2028 yılının ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Koopmeiners, cuma günü PSV ile oynanacak Johan Cruijff Schaal maçı öncesindeki basın toplantısında Brugge’den gelen ilgi hakkında konuştu. Voetbal International dahil olmak üzere çeşitli kaynakların aktardığına göre, “Gerçekten görüşmeler oldu ama mesele daha çok kulüpler arasında. Rakamlar hakkında konuşmayacağım” dedi.

Orta saha oyuncusu, “AZ’ye karşı herhangi bir kırgınlığım yok çünkü karşılıklı saygı var. Ben de bununla düzgün şekilde ilgilenmek istiyorum” ifadelerini kullandı ve böylece şimdilik Alkmaar ekibinde kalacak gibi görünüyor.

Koopmeiners, AZ altyapısından yetişti ve 2021’de A takımdaki ilk maçına çıktı. Bu süreçte Excelsior ve Almere City FC’ye kiralandı; bir süredir de orta sahada takımın vazgeçilmez isimlerinden biri konumunda.