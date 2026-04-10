Ro-Zangelo Daal
Wessel Antes

AZ'nin 'Lul'u bedelini ödüyor: 'Bu elbette kabul edilemez'

R. Daal

Maarten Wijffels, AZ'nin forveti Ro-Zangelo Daal'ı hiç anlamıyor. Tecrübeli gazeteci bunu Cuma günü AD Voetbal podcast'inde dile getirdi.

Leeroy Echteld, AZ'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı Conference League maçına (3-0 mağlubiyet) aslında Daal'ı ilk 11'de başlatmak istemişti.

Ancak 22 yaşındaki forvet geç kalmıştı ve bu nedenle yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı. Ibrahim Sadiq, Conference League çeyrek finalinde Alkmaar ekibinde sol kanat olarak maça başladı.

Wijffels, AZ'den son derece memnuniyetsiz. "Not defterime iki şey yazdım: Daal, pislik. Ve: her şey kupa finalinde."

Alkmaar ekibinin AFAS Stadyumu'nda bu geriye düşüşü tersine çevirebileceğini beklemiyor. Gazeteci, özellikle Daal'ın aynaya bakması gerektiğini düşünüyor.

Wijffels'e göre AZ, Daal'ın oyuna girmesinden sonra daha tehlikeli hale geldi. “Bu yüzden: Daal, pislik. Bu çok açık. Sven Mijnans da maçtan sonra kamera karşısında bunu söyledi. Böyle bir maç gününde nasıl geç kalabilirsin ki?”

“Bu elbette kabul edilemez. Mijnans da bu konuyu konuştuklarını belirtti. Daal, Sadiq’ten daha fazla katkı sağlıyor, bu kanatlarda açıkça görülüyor. AZ’nin ilk yarıda buna çok ihtiyacı vardı,” diye sonlandırıyor Wijffels.

