AZ'nin en pahalı transferine sert eleştiriler: "Bu, boşa harcanan para"

Freek Jansen, AZ'nin forveti Weslley Patati'nin hayranı değil. Voetbal International'ın genel yayın yönetmeni bunu VI ZSM podcast'inde açıkça dile getiriyor.

AZ, geçen yaz Patati'yi Maccabi Tel Aviv'den 7,3 milyon euroya transfer etti. Ayrıca, gençlik aşkı Santos hala transfer haklarının yüzde kırkına sahip.

Perşembe günü Brezilya kökenli Shakhtar Donetsk'e karşı (3-0 mağlubiyet) Patati 73 dakika sahada kaldı. Rakip takımdaki Brezilyalı oyuncular öne çıkarken, kendisi yine beklentileri karşılayamadı.

Jansen acı bir sonuca varıyor. “Bu boşa harcanan para. Bence vasat bir kanat oyuncusu. Şu ana kadar gerçekten vasat bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.”

“Tabii ki ona biraz zaman tanımak lazım, çünkü bu onun ilk sezonu, ama sergilediği performans pek de iç açıcı değil. Elbette Shakhtar karşısında çok defansif bir oyun vardı ve bu da onun için oynamayı zorlaştırmış olabilir, ama topu aldığı anlarda bile yeterince etkili olamadı,” diyor gazeteci.

Jansen bunu üzücü buluyor. “Onun, topu ayağında yaratıcılık katabilecek, hassas bir sol ayaklı teknik oyuncu olduğu hissi var, ama bu hiç ortaya çıkmıyor. En azından Alkmaar’da.”

“Normalde AZ’nin scouting ekibi işini oldukça iyi yapıyor, genellikle doğru kararlar veriyorlar. Patati konusunda da kendileri de artık bunun ortaya çıkmasının zamanı geldiğini düşünüyorlardır,” diye bitiriyor Jansen.