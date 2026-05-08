AZ, Leeroy Echteld'in teknik direktör olarak kalıp kalmayacağına dair nihai kararını verdi

Leeroy Echteld, AZ ile olan sözleşmesini iki yıl daha uzattı. Kulübün resmi kanallardan yaptığı açıklamaya göre, baş antrenör 2028 yılının ortasına kadar Alkmaar ekibiyle çalışmaya devam edecek.

Echteld, mevcut sezonun ortasında kovulan Maarten Martens'in yerine geçici olarak görevi devralmıştı.

Echteld, finalde NEC'i 5-1 gibi ezici bir skorla mağlup ederek takımla birlikte Eurojackpot KNVB Kupası'nı kazandı.

Echteld daha önce AZ ve PEC Zwolle'de yardımcı antrenörlük yapmıştı. Ayrıca Jong Oranje'de Michael Reiziger'in yardımcısı olarak da çalıştı. Baş antrenör olarak De Treffers ve Jong Paris Saint-Germain'de görev yaptı.

“Atandığım andan itibaren kendime iki şey hedefledim: her gün çok çalışmak ve bundan keyif almak. Her gün bu çocuklarla çalışmayı ve onların gelişimini izlemeyi seviyorum. Elbette kupayı kazanmak kesinlikle en önemli anlardan biriydi. Bununla oyuncular tarihe adlarını yazdırdılar,” diyor Echteld, AZ’nin web sitesinde.

“Aynı zamanda, takımda hala büyük bir potansiyel olduğunu görüyorum. Uzun vadede daha istikrarlı olmak istiyoruz. Kulübün bana güvenini ifade etmesinden gurur duyuyorum. Teknik ekip, teknik direktörler ve oyuncularla birlikte mevcut sezonu iyi bir şekilde tamamlayıp, umarım yine tarihi bir yeni sezona hazırlanmak istiyoruz.”