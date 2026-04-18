AZ ile NEC arasında muhteşem bir kupa finali mi olacak? İşte muhtemel kadrolar

Pazar akşamı büyük gün: Eurojackpot KNVB Kupası finali. AZ ve NEC, saat 18:00'den itibaren De Kuip'te çam kozalağı kupası için mücadele edecek. Maç ESPN'de canlı olarak izlenebilecek ve işte her iki kulübün muhtemel kadroları.

Özellikle kaleciler bu finalin en büyük soru işareti. Jeroen Zoet'in Perşembe günü AZ'nin B takımında Conference League çeyrek finalinde kaleyi koruduğu için, Rome-Jayden Owusu-Oduro geçen yıl kaybedilen kupa finalinden sonra bir şans daha yakalayacak gibi görünüyor.

NEC'de ise Gonzalo Crettaz'ın yine kupa kalecisi Jasper Cillessen'e yerini bırakması muhtemel görünüyor, ancak Dick Schreuder Cuma günkü basın toplantısında bunu henüz açıklamak istemedi.

Ayrıca, deneyimli Jordy Clasie'nin dönüşü AZ için özellikle önemli. Kaptan, Kees Smit ve Sven Mijnans ile birlikte çok güçlü bir orta sahada kontrolcü olarak maça başlayacak gibi görünüyor.

NEC'in savunma oyuncusu ve Ajax'tan kiralık olarak gelen Ahmetcan Kaplan'ın Rotterdam'daki maçta oynayıp oynamayacağı belirsiz. Deveron Fonville muhtemelen ilk 11'de yer alacak. Ayrıca AZ'nin forveti Jizz Hornkamp, ağır bir ayak bileği sakatlığı nedeniyle kupa finalini kaçıracak tek oyuncu.

AZ'nin muhtemel kadrosu: Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, De Wit; Clasie, Smit, Mijnans; Jensen, Parrott, Daal.

NEC'nin muhtemel kadrosu: Cillessen; Dasa, Sandler, Fonville; Ouaissa, Sano, Nejasmic, Önal; Chery, Linssen, Lebreton.