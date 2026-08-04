AZ, FC Groningen’a milyonluk teklifle geldi

AZ, Thom van Bergen için yeniden FC Groningen'ın kapısını çalacak; Voetbal International bu iddiayı duyurdu. Alkmaar ekibi, yazın daha önce de golcüyü kadrosuna katmak için ciddi bir girişimde bulunmuş, ancak bu çaba sonuçsuz kalmıştı.

İddialara göre o ilk teklif yaklaşık 5 milyon avroydu, ancak Groningen bunu yeterli görmedi. AZ'nin Van Bergen için şimdi ne kadar ödemeye hazır olduğu belirsizliğini koruyor, ancak VI'ye göre kulüp Groningen'ın ‘istediği bedele daha fazla yaklaşmaya’ hazır görünüyor.

Van Bergen de AZ'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Golcü oyuncu geçen sezon Eredivisie'de dokuz gol attı ve kariyerinde yeni bir adım atma zamanının geldiğini düşünüyor. Hollanda'nın genç milli futbolcusu, kararı iki kulübe bırakıyor.

AZ'nin Van Bergen'e yönelik yenilenen ilgisi, Troy Parrott'un ayrılığa yakın olduğuna işaret ediyor gibi görünüyor. İrlandalı forvet, birçok yabancı kulübün ilgisini çekmiş durumda ve şu anda en güçlü konumdaki kulüp West Ham United. Küme düşen kulübün bunun için 30 milyon avro ödemesi gerekecek.

Bu arada AZ, gelecek sezon Mexx Meerdink'in birinci santrfor olacağını zaten açıklamıştı. Onun arkasında teknik direktör Leeroy Echteld'in elinde ayrıca Jizz Hornkamp, Bendegúz Kovács ve Sem van Duijn da bulunuyor. Dolayısıyla Van Bergen'in rekabet mücadelesini onlarla vermesi gerekecek.

Groningen için ise Van Bergen'in ayrılığı büyük bir kayıp olur. Çalışkan golcü, geçen sezon Kuzey'in Gururu'nda Yılın Oyuncusu seçilmişti.