"AZ dev bir teklifte bulundu: Bu, tüm zamanların en pahalı transferi olacak"

AZ, Petar Stanic'i kadrosuna katma yolunda ciddi adımlar attı. Sırp kaynaklara dayanan Bulgar medya kuruluşu Tema Sport'a göre, Alkmaar ekibi Ludogorets'in orta saha oyuncusu için yedi milyon avro artı primler içeren bir teklifte bulundu.

Bonuslar da dahil edildiğinde toplam transfer bedeli 10 milyon avroya kadar çıkabilir. Böylelikle AZ, 24 yaşındaki Sırp oyuncu için en az 10 milyon avro istediği söylenen Ludogorets'in talep ettiği bedele yaklaşıyor.

Stanic, Bulgaristan'ın önde gelen kulübünde mükemmel bir sezon geçirdi. Ligde, hücumcu orta saha oyuncusu 33 maçta 9 gol ve 10 asist kaydetti. Böylece Ludogorets'in sezonuna önemli bir katkı sağladı.

Sırp oyuncu Avrupa sahnesinde de büyük bir etki yarattı. Avrupa Ligi'nde tam yedi gol atarak, Nottingham Forest'tan Igor Jesus ile birlikte turnuvanın en golcü oyuncusu oldu.

Stanic'in güçlü performansı Hollanda dışında da gözden kaçmadı. İspanya'dan da bu ofansif orta saha oyuncusuna ilgi olduğu bildiriliyor.

Hem Real Betis hem de Sevilla, Stanic ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

AZ bu transferi tamamlayabilirse, bu muhtemelen kulüp için yeni bir transfer rekoru anlamına gelecektir. Bu rekor şu anda, geçen yıl Maccabi Tel Aviv'den 7,3 milyon avroya transfer edilen Wesley Patati'ye aittir.