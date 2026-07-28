AZ, Bayer Leverkusen’e milyonlar ödeyip büyük yeteneğin de sözleşmesini uzattı

AZ, Andrea Natali (18) ve Bendegúz Kovács’ın (19) sözleşmesini uzattığını kulübün resmî kanalları aracılığıyla duyurdu. Her iki oyuncu da geçen sezon Alkmaar ekibinin rezerv takımında forma giydi, ancak gelecek sezon A takıma katılacak.

İtalyan genç milli oyuncu, geçen sezon Bayer 04 Leverkusen’den kiralanmıştı. On sekiz yaşındaki futbolcu, AZ formasıyla Eerste Divisie’de süre aldı.

Kiralık döneminde öyle bir gelişim gösterdi ki AZ, onu Leverkusen’den bonservisiyle kadrosuna kattı. Alkmaar ekibi, 2031 yılının ortasına kadar sözleşme imzalayan stoper için iki milyon euro ödeyecek.

Natali, AZ’ye geri döndüğü için mutlu. "Bence AZ, kariyerimi sürdürmek, oyuncu olarak gelişmeye devam etmek ve en üst seviyeye ulaşmak için benim adıma en iyi yer. Gün be gün daha iyi olmak istiyorum ve burada bunu başarabilirim, çünkü takımın etrafında bana yardımcı olabilecek çok sayıda insan var."

Kovács’ın sözleşmesi uzatıldı

Kovács da AZ’de daha uzun süre kalacak. Sözleşmesi 2029 yılının ortasına kadar uzatıldı. 2025 yazında Ajax U19’dan transfer olmuştu. AZ’de kendi yaş grubunda gol açısından verimli bir dönem geçirdikten sonra Jong AZ’de kendini gösterme fırsatı buldu. Burada 14 maçta sekiz gol attı.

On dokuz yaşındaki forvet, UEFA Konferans Ligi’nde Shakhtar Donetsk’e karşı oynanan maçta (2-2) AZ A Takımı adına ilk maçına çıktı. Eredivisie’de ise Alkmaar ekibi adına üç karşılaşmada görev yaptı.

Teknik direktör Niels van Duinen, Macar yeteneğin gelişiminden memnun. "Bence Bendegúz, kendi yaş kategorisinde ve mevkiisinde en büyük yeteneklerden biri. Onu AZ’ye daha uzun süre bağlayabilmemiz, vizyonumuzla örtüşüyor ve bundan dolayı gurur duyuyoruz."