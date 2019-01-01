Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor maçı için başvuruda bulundu
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Futbol dünyası, Kayserispor maçı dönüşü yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'ın üzüntüsünü yaşıyor.
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TRT Spor'un haberine göre Aytemiz Alanyaspor yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Konyaspor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı.
Acı kaybın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman yapacak veya maça çıkacak durumda olmadıklarını belirtmişti. Konyaspor'un ikinci başkanı Selçuk Aksoy, verilecek her türlü karara saygı göstereceklerini açıklamıştı.