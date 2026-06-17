Ayrıntılar netleşti… Bayern, Olise’ye olağanüstü bir ödül hazırlıyor

Michael Olise, kısa sürede Bayern Münih’in projesinde vazgeçilmez bir oyuncu haline gelmesinin ardından, Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırmaya devam ediyor; aynı zamanda Fransa milli takımında da uluslararası sahnede iz bırakmaya başladı.

Basında yer alan haberlere göre, Bayern Münih, Fransız kanat oyuncusunun kulübe katıldığından bu yana sergilediği performans ve birçok büyük Avrupa kulübünün ilgisi nedeniyle, onun geleceğini uzun vadeli yeni bir sözleşmeyle güvence altına almak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Gazeteci Nicolo Schira’ya göre, Bayern, Oliès’in sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmayı planlıyor; müzakerelerin ise 2026 Dünya Kupası’nın bitiminden sonra tamamlanması öngörülüyor.

Sera, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Bavyera kulübünün 24 yaşındaki oyuncuya geçen sezonki katkılarını takdir etmek amacıyla maaşında önemli bir artış vermeyi planladığını belirtti. Bu artış, Olièsi’yi İngiliz forvet Harry Kane’in ardından takımın en yüksek maaşlı ikinci oyuncusu haline getirebilir.

Bayern’in bu hamlesi, Oliès’in adının Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi önde gelen Avrupa kulüplerinin ilgisiyle anıldığı bir dönemde geldi; bu durum, Alman kulübünün yönetimini en önemli hücum oyuncularından birini kadroda tutmak için adımlarını hızlandırmaya itti. Olisse'nin mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor, ancak Bayern yönetimi, önümüzdeki yıllarda takımın ana kadrosunu korumaya yönelik planları kapsamında, oyuncunun geleceği konusunu erkenden netleştirmek konusunda istekli görünüyor.

Fransız oyuncunun parlak performansı kulüp düzeyiyle sınırlı kalmadı; şu anda ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası’nda da milli takımında güçlü performanslarını sürdürdü.

Olisse, Salı günü grup aşamasının açılış maçında Fransa’nın Senegal’i 3-1 mağlup etmesine katkıda bulundu. Mbappé’nin ilk golünü attığı asistle Senegal’in sıkı savunmasını kırdı Böylece galibiyetin önünü açan Oliès, geçen sezon Bayern Münih'te sergilediği dikkat çekici performansını milli takımda da sürdürdüğünü kanıtladı.

Fransız kanat oyuncusu, Alman takımındaki rolünün gelişmesi ve bu etkisini milli takıma da taşıyabilmesi sayesinde geçen sezonun en büyük kazananlarından biri oldu. Bu durum, Bayern’in, onun hizmetleri için rekabet artmadan önce kendisiyle yeni bir sözleşme imzalaması gerektiği konusundaki inancını pekiştirdi.