Son dönemde ortaya çıkan basın haberleri, genç Brezilyalı yıldız Savinho'nun kariyerinde yeni bir gelişmeyi gözler önüne serdi; oyuncu yeni sezon başlamadan önce önemli bir karar aldı.

Savinho geçen sezon Manchester City'nin ilk 11'inin değişmez isimlerinden biri değildi; tüm kulvarlarda 36 maça çıktı.

Brezilyalı kanat oyuncusu toplamda 1502 dakika sahada kaldı, bu süre içinde dört gol atıp iki asist yaptı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Savinho'nun mevcut yaz transfer döneminde ayrılma isteğini Manchester City yönetimine bildirdiğini doğruladı.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Brezilyalı yıldız, teknik gelişim sürecini sürdürebilmek için daha fazla ve düzenli olarak forma giymek istiyor. Manchester City yönetimi, oyuncunun durumu ve isteği hakkında tamamen bilgi sahibi durumda; ancak bu adıma dair nihai kararın kulübün elinde olduğunu belirtmek gerekiyor."

Tottenham kulübünün Savinho'nun durumunu yakından takip ettiğini vurgulayan Romano, Londra ekibinin kadrosunu güçlendirmek için oyuncuyu başlıca hedeflerinden biri olarak belirlediğini ve geçen mayıs ayından bu yana Brezilyalı kanat oyuncusunu izleyip kendisiyle ilgilendiğine dair haberlerin bulunduğunu aktardı.

Savinho, 2024 yazında Fransız ekibi Troyes'ten City'ye katılmış, ardından ekim 2025'te kendisini 2031 yazına kadar mavi-beyazlı takıma bağlayan uzun vadeli bir sözleşmeye imza atmıştı.

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