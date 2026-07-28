Son dönemde çıkan basın haberleri, genç Brezilyalı yıldız Savinho'nun kariyerinde yeni bir gelişmeyi ortaya koydu. Oyuncu, yeni sezon başlamadan önce kritik bir karar aldı.

Savinho, geçen sezon Manchester City'nin ilk on birinde yer alan oyunculardan biri değildi ve tüm kulvarlarda 36 maça çıktı.

Brezilyalı kanat oyuncusu toplamda 1502 dakika sahada kaldı; bu süre içinde dört gol atıp iki asist yaptı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Savinho'nun mevcut yaz transfer döneminde ayrılma isteğini Manchester City yönetimine ilettiğini doğruladı.

Romano sözlerine şöyle devam etti: "Brezilyalı yıldız, teknik gelişim sürecini sürdürebilmek için düzenli ve daha fazla süre almak istiyor. Manchester City yönetimi de onun durumundan ve isteğinden tamamen haberdar oldu; ancak bu adımın kesinleşmesine dair nihai karar kulübün elinde."

Ayrıca Tottenham'ın Savinho'nun durumunu yakından takip ettiğini belirtti. Kulüp, kadrosunu güçlendirmek için oyuncuyu başlıca hedeflerinden biri olarak belirlemiş durumda. Londra ekibinin Brezilyalı kanat oyuncusunu geçen mayıs ayından bu yana izlediğine ve onunla ilgilendiğine dair haberler de bulunuyor.

Savinho, 2024 yazında Fransız ekibi Troyes'ten City'ye katılmış, ardından ekim 2025'te kendisini 2031 yazına kadar mavi-beyazlılara bağlayan uzun vadeli bir sözleşmeye imza atmıştı.

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