Hilal kulübünde yeni bir gelişme yaşanırken, Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom Filipe'nin dosyası, oyuncunun daha önce takımda kalacağını ve ayrılma niyetinin olmadığını teyit etmesine rağmen sona doğru gidiyor gibi görünüyor.

Suudi Arabistan merkezli "El-Meydan El-Riyadi" gazetesinin aktardığı özel kaynaklar, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin kulüp yönetimine Malcom'un gelecek sezon takımda kalmasını istemediğini bildirdiğini ve yaz transfer döneminin kapanmasından önce oyuncunun pazarlanmasını talep ettiğini ortaya koydu.

Inzaghi'nin bu tutumu, Malcom'un ayrılığının yaklaştığına dair söylenen her şeyi yalanladığı, sözleşmesine bağlı olduğunu ve Hilal'deki serüvenine devam etmek istediğini vurguladığı son açıklamalarıyla doğrudan çelişti.

Kaynaklar, İtalyan teknik direktörün farklı teknik özelliklere sahip yeni bir kanat oyuncusuyla anlaşmak istediğini ve yönetimin mevcut transfer döneminde takımı birden fazla transferle güçlendirme planı çerçevesinde önümüzdeki saatlerde bu dosyanın netleşeceğini açıkladı.

Hilal yönetimi, kulübün önümüzdeki dönemde takviye yapma isteğine dayanarak, devam eden yaz transfer döneminde takımı birden fazla transferle güçlendirmeyi hedefliyor.

Basında son günlerde yer alan haberler, Hilal ile Diriyah kulübü arasında Malcom'un transferi konusunda bir anlaşma bulunduğuna işaret etmişti; özellikle yeni sezona hazırlanan Hilal'in yaşadığı değişikliklerle birlikte oyuncunun takımdaki geleceğine dair spekülasyonlar da artmıştı.

Ancak Malcom, "X" platformunda ayrılığına dair haberleri ele alan bir paylaşıma bizzat kendisi yanıt vermeyi tercih etti ve dolaşan bilgilerin doğru olmadığını açıkça reddederek şunları yazdı: "Yalan haber. Sizler aptalsınız."

Brezilyalı kanat oyuncusunun bu yanıtı, geleceğine dair belirsizliği daha da artırdı; özellikle son dönemde Diriyah'a transferine ilişkin söylentilerin tırmanmasının ardından, oyuncunun bu iddiaları yalanlayan net bir mesaj vermesiyle birlikte.