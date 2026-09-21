Jose Mourinho, Madrid derbisinde Real Madrid'in Atletico Madrid'e mağlup olmasının ardından hakem tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Portekizli teknik adam, maçın gidişatını etkileyen bazı kararların sorumluluğunu hakem Miguel Angel Ortiz Arias'a yükledi. Bu açıklamalar, İspanyol medyasına Portekizli teknik adamın takımının sürçmeleriyle başa çıkma tarzını yeniden hatırlattı.

"Cope" radyosunda yayınlanan "Tiempo de Juego" programında Mourinho'nun açıklamaları, gazeteci Paco Gonzalez'in sert eleştirilerine yol açtı. Gonzalez de bazı hakem kararlarına itiraz etti, ancak Real Madrid teknik direktörünün kulüpteki ilk döneminde benimsediği söyleme geri döndüğünü belirtti.

Gonzalez maça ilişkin analizinde şunları söyledi: "Mourinho yeniden ortaya çıktı. Bunun üzerinden kaç yıl geçti bilmiyorum. Yenilginin suçu hakemde." Gonzalez ardından, Portekizli teknik adamın ilk yarıda kart gösterilmesini gerektirebilecek bazı pozisyonlara yönelik itirazlarının haklı olduğunu kabul etti.

Mourinho'nun eleştirileri, Ortiz Arias'ın maç sırasında verdiği kararlarla sınırlı kalmadı; kendisinin derbiyi yönetmek üzere görevlendirilmesine de şaşırdığını dile getirdi.

Gonzalez bu görüşle şöyle alay etti: "Real Madrid televizyonu için bir senarist mi tuttular bilmiyorum."

İspanyol gazeteci, Mourinho'nun tercih edilmesi konusunda kulüp yönetimine başka eleştiriler de yöneltti ve Real Madrid'in "modern bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu, ancak 15 yıl öncesinden bir teknik direktörle anlaştığını" belirtti. Hakem konusuna odaklanmanın sürmesinin, takımın teknik seviyesine ve yenilginin nedenlerine ilişkin tartışmayı gölgeleyebileceğini de ekledi.

Atletico Madrid karşısında alınan yenilgi, Real Madrid'in İspanya Ligi'ndeki ilk 7 haftada aldığı ikinci mağlubiyet oldu. Bu sonuç, takımın başına geçmesinden bu yana görünürlüğü ve açıklamaları açısından görece sakin geçen bir dönemin ardından Mourinho'yu yeniden medyanın tartışma odağına taşıdı.