Faslı milli futbolcu Neil El Aynaoui, Alman kulübü Leipzig'in kendisiyle anlaşmak için harekete geçmesiyle, mevcut yaz transfer döneminde Roma'dan ayrılmaya yaklaştı.

"Sky Sport" ağının haberine göre, oyuncu yaz transfer piyasasında talep gören isimlerden birine dönüştükten sonra diğer Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ederken, Leipzig El Aynaoui transferini bitirmeye yaklaşıyor.

Faslı milli futbolcunun adı daha önce, hizmetlerinden yararlanmak için ilgi gösteren Crystal Palace, Manchester United ve Liverpool gibi bir dizi İngiliz kulübüyle anılmıştı; ardından Leipzig kendisiyle anlaşma yarışına güçlü bir şekilde dahil oldu.

24 yaşındaki El Aynaoui, 2025 yazında Fransız kulübü Lens'ten 23 milyon avroyu aşan bir bedelle İtalyan kulübüne katıldıktan sonra, Roma ile 2030 yazına kadar süren bir sözleşmeye sahip.