Ayman Hüseyin, Fransa-Irak maçında Mbappé’ye meydan okuyor

Lincoln Financial Stadyumu, bugün Salı günü, tarihte ilk kez ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak organizasyonunda düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası’nın 9. Grubu kapsamında Fransa ile Irak arasında oynanacak merakla beklenen maça ev sahipliği yapacak.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, şu kadroyu belirledi:

Kaleci: Mike Maignan.

Defans: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Deny.

Orta saha: Michael Olese, Adrien Rabiot, Mano Kone.

Forvet: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Désiré Doué.

Buna karşılık, Irak Milli Takımı Teknik Direktörü Graham Arnold ise şu isimlere güvenmeyi tercih etti:

Kaleci: Basil.

Defans: Hüseyin, Tahsin, Akam, Doski.

Orta saha: İsmail, Zidan İkbal, Amir El-Amari.

Forvet: Ahmed Kasım, Ayman Hüseyin, İbrahim Bayş.

Irak Milli Takımı, ilk turda Norveç'e 4-1'lik ağır bir mağlubiyet yaşadıktan sonra büyük bir baskı altında maça çıkıyor. Bu durum, bir sonraki tura yükselme umudunu sürdürmek için olumlu bir sonuç almasını zorunlu kılıyor.

Öte yandan, Fransa milli takımı, Senegal’i 3-1 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı ve şampiyonluk yarışındaki ciddiyetini ve 2018’de kazandığı kupayı geri alma arzusunu ortaya koydu.