Çeşitli basın kaynakları, Hırvat yıldız Luka Modric'in İtalyan ekibi Milan ile bir sezonluk yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlandığını doğruladı; hem de kırk bir yaşına girmesine yalnızca birkaç hafta kala.

Hırvat kaptan, 2026 Dünya Kupası müsabakalarına çıkmadan önce bir sonraki adresi konusunda henüz karar vermediğine ve kramponlarını çiviye asarak futbolu tamamen bırakma ihtimaline işaret etmişti; ancak yalnızca sahalarda kalma değil, aynı zamanda "San Siro" duvarları arasında en üst düzeyde katkı sunmaya devam etme kararını aldı.

Raporlara göre yeni sözleşmenin resmi imzası 2027 yazına kadar uzanacak ve bunun büyük olasılıkla bu hafta içinde resmileşmesi bekleniyor. MilanNews ağı ve transfer piyasası uzmanı gazeteci Fabrizio Romano, iki taraf arasında tam bir anlaşmaya varıldığını doğruladı; geriye yalnızca son rötuşların yapılması ve resmi imza kaldı.

Modric'in, performansa bağlı teşvik ve primlerin yanı sıra yıllık 3,5 milyon euro olarak tahmin edilen bir maaş alması bekleniyor.

Modric'in geçtiğimiz yaz İspanyol ekibi Real Madrid ile başarılarla dolu bir kariyerin ve Tottenham Hotspur ile Dinamo Zagreb'deki önceki dikkat çekici deneyimlerin ardından bonservissiz olarak "Rossoneri" saflarına katıldığı hatırlatılıyor.

Hırvat yıldız, Milan'daki ilk sezonunda 37 maça çıktı; bu maçlarda iki gol atıp üç gole asist yaptı ve elmacık kemiğinde yaşadığı kırık nedeniyle birkaç maç sahalardan uzak kalmasına rağmen, takımın saflarını güçlendirmek için belirlenen tarihten önce sahalara döndü.