Aykut Kocaman'ın Konyaspor karnesi

Aykut Kocaman döneminde Konyaspor, 177 resmi maçta 69 galibiyet, 52 beraberlik ve 56 mağlubiyet aldı.

İttifak Holding ile yollarını ayıran Aykut Kocaman, üçüncü kez başına geçtiği yeşil-beyazlı takımda 177 resmi maçta 69 galibiyet, 52 beraberlik ve 56 mağlubiyet yaşadı.

Konyaspor'da "tarihin en başarılı teknik direktörü" olarak kayıtlara geçen Kocaman'ın yeşil-beyazlı ekiple hikayesi, 4 Ağustos 2005'te başladı.

Kocaman, 2005-2006 sezonunda 38 resmi maçta 14 galibiyet 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti.

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Kulüp tarihine zaferleriyle geçti

Kocaman'ın teknik direktörlük görevine getirildiği 2014-2015 sezonunda İttifak Holding Konyaspor ligi 8. sırada bitirdi.

2015-2016 sezonunda ise takımının başarılı sonuçlara imza atmasını sağlayan Kocaman, ligi 3. tamamlayarak yeşil-beyazlıları ilk kez UEFA 'ne taşıdı.

2016-2017 sezonunda ligde beklentilerini gerçekleştiremeyen Kocaman'ın ekibi, buna rağmen kulüp tarihinde ilk kez Kupası'nı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Sahasında galibiyeti unuttu

Kocaman, göreve geldiği 2018-2019 sezonunda Konyaspor, 22 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

Bu sezon ise Kocaman'ın takımı 21 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor.

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Sahasında uzun zamandır galibiyete hasret kalan ve 20 puan toplayabilen yeşil-beyazlı ekip, son 14 haftada 1 kez kazandı.

Son olarak evinde Yukatel 'la 0-0 berabere kalan Konyaspor'da, Kocaman ile yollar ayrıldı.

Kocaman, üçüncü döneminde başında çıktığı Konyaspor, 44 maçta 9 galibiyet, 20 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.