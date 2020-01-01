Konyaspor

Aykut Kocaman'ın Konyaspor karnesi

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Aykut Kocaman döneminde Konyaspor, 177 resmi maçta 69 galibiyet, 52 beraberlik ve 56 mağlubiyet aldı.

İttifak Holding Konyaspor ile yollarını ayıran Aykut Kocaman, üçüncü kez başına geçtiği yeşil-beyazlı takımda 177 resmi maçta 69 galibiyet, 52 beraberlik ve 56 mağlubiyet yaşadı.

Konyaspor'da "tarihin en başarılı teknik direktörü" olarak kayıtlara geçen Kocaman'ın yeşil-beyazlı ekiple hikayesi, 4 Ağustos 2005'te başladı.

Kocaman, 2005-2006 sezonunda 38 resmi maçta 14 galibiyet 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti.

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    Kulüp tarihine zaferleriyle geçti

    Kocaman'ın teknik direktörlük görevine getirildiği 2014-2015 sezonunda İttifak Holding Konyaspor ligi 8. sırada bitirdi.

    2015-2016 sezonunda ise takımının başarılı sonuçlara imza atmasını sağlayan Kocaman, ligi 3. tamamlayarak yeşil-beyazlıları ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne taşıdı.

    2016-2017 sezonunda ligde beklentilerini gerçekleştiremeyen Kocaman'ın ekibi, buna rağmen kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürme başarısını gösterdi.

    Sahasında galibiyeti unuttu 

    Kocaman, göreve geldiği 2018-2019 sezonunda Konyaspor, 22 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

    Bu sezon ise Kocaman'ın takımı 21 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor. 

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    Sahasında uzun zamandır galibiyete hasret kalan ve 20 puan toplayabilen yeşil-beyazlı ekip, son 14 haftada 1 kez kazandı.

    Son olarak evinde Yukatel Denizlispor'la 0-0 berabere kalan Konyaspor'da, Kocaman ile yollar ayrıldı. 

    Kocaman, üçüncü döneminde başında çıktığı Konyaspor, 44 maçta 9 galibiyet, 20 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.

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