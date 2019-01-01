Aykut Kocaman: Topun arkasında olmak bizi düşürüyor

Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Aykut Kocaman, topun arkasında kalmanın yıpratıcı olduğunu belirtti.

Aykut Kocaman, 'in 30. haftasında ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanında 1-1 berabere kalarak ayağına gelen liderlik fırsatını geri çevirdi. Maçın ardından bu karşılaşmanın takıma özgüven vermesi gerektiğini söyleyen Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçın genel değerlendirmesini yaptı.

>> Altın Ayakkabı 2018-19: Mbaye Diagne kaçıncı sırada? <<

Galatasaray kazansa lider olacaktı

Berabere kaldıkları maçın ardından Galatasaray'ın liderlik şansını kaçırdığını belirten Aykut Kocaman, "Galatasaray kazanırsa lider olacaktı. İki rakibiyle de kendi sahasında oynayacak ve ciddi bir avantaj yakalayacaktı. Bu ciddi bir enerji avantajı sağlar. Galatasaray aynı zamanda kaliteli ayaklara sahip bir takım." açıklamalrında bulundu.

Sürekli topun arkasında olmak bizi düşürüyor

İlk yarıdaki baskıyla birlikte yorulduklarını belirten tecrübeli teknik adam, "İlk yarıda biraz yıprandık çünkü önde yaptığımız baskıyla özellikle ön alandaki oyuncularımız biraz yoruldu. İkinci yarıyla birlikte oyunu istediğimiz hale getirdik çünkü bizim tespitimize göre Galatasaray'ın zaafları başladı. 50-60 dakikalık bölümde sürekli topun arkasında olmak hem zihinsel hem fiziksel olarak bizi düşürüyor. Bunu biraz daha düzeltebilirdik." dedi.

Bu maçın özgüven tamiri olması gerek

Ligde uzun süredir galibiyet alamayan Konyaspor'un bu maçlar beraber özgüven kazanması gerektiğini belirten Aykut Kocaman, "Son haftalarda kazanamamaktan dolayı biraz özgüven kaybı da vardı takımdı. Bu maç bizim için bir puan değil biraz özgüven tamiri olursa daha iyi olacaktır. 11 maçlık kazanamama serisi kendi adıma da kulüp adına da çok hoş bir durum değil. Bunun iki sonucu var; kazanamama duygusu neticesindeki özgüven kaybı ve kulübümüzün 3 puan alamaması nedeniyle yaşanan maddi kayıplar." ifadelerini kullandı.

Çok ciddi hakem hataları var

Hakem hatalarının da bu kötü gidişata katkı sağladığını belirten Konyaspor Teknik Direktörü, "Bu durumu yalnızca Konyaspor ve Aykut Kocaman üzerinden değerlendirmek de doğru değil. Bu süreçte en az 5 maç sayarım, çok ciddi hakem hataları vardı. Ancak şimdi toparlanma sürecine girdik." dedi.